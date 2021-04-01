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За 10 лет мировой спрос на алюминий вырастет до 40% - прогноз

01.04.21 08:58 , МеталлСервис
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International Aluminium Institute (IAI) смоделировал сценарии развития алюминиевой промышленности до 2050 года.

Так, в ближайшие десятилетия мировой спрос на первичный алюминий вырастет до 40%, а производство переработанного металла из бытового лома за 30 лет увеличится более чем втрое по мере роста экономики, урбанизации и создания инфраструктуры.

Беспрецедентные инвестиции в новые технологии приведут к увеличению производства низкоуглеродистого первичного алюминия на 20 млн. тонн, декарбонизации существующих 65 млн. тонн и созданию к 2050 году 60-70 млн. тонн мощностей по переработке вторичного алюминия с низким уровнем выбросов.

"В 2018 году мировой спрос на алюминий составил 95 млн. тонн. Две трети (64 млн. тонн) потребления из данного объёма были закрыты первичным алюминием, одна треть (31 млн. тонн) - вторичным. Быстрый прирост населения и экономический рост в ближайшие десятилетия приведёт к тому, что к 2050 году мировой спрос на алюминий, как вторичный, так и первичный, вырастет на 80%. Несмотря на прогнозируемое увеличение предложения вторичного металла, IAI ожидает, что в 2050 году потребуется до 90 млн. тонн первичного алюминия в год", - говорится в материалах IAI.

МинПром

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