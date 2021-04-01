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Бюджетным учреждениям разрешили закупать электроэнергию без тендеров

01.04.21 08:09
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Кабинет министров на заседании в среду, 31 марта, разрешил бюджетным учреждениям заключать договоры на поставку электроэнергии без проведения тендеров после 1 апреля.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, для этого Кабмин расширил перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мер, направленных на борьбу с COVID-19.

"Бюджетные организации, в частности, больницы, которые не успели выбрать электропоставщика и у которых завершается срок поставки электрической энергии от поставщика "последней надежды", продолжать получать электроэнергию без перебоев", – подчеркивается в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время около 4000 бюджетных организаций получают электроэнергию от поставщика "последней надежды", но эти договоры истекают 1 апреля.

"Принятое сегодня постановление дает право таким организациям, без проведения тендерных процедур по закупке электроэнергии, заключать договоры на поставку электроэнергии по цене, не превышающей цену универсальной услуги для малых бытовых потребителей (с учетом услуг по передаче и распределению) на соответствующей территории", – пояснили в Минэнерго.

Напомним, согласно закону "О рынке электрической энергии" универсальные услуги, кроме бытовых и малых бытовых потребителей мощностью до 50 кВт, предоставляются поставщиком таких услуг также бюджетным учреждениям независимо от размера договорной мощности и другим потребителям, электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт до 31 декабря 2020 года.

Таким образом, с 1 января 2021 года право на получение универсальной услуги имеют только бытовые потребители и малые небытовые потребители с мощностью до 50 кВт.

Поэтому остальные потребители до конца 2020 года должны были выбрать электропоставщика по свободным ценам и заключить с ним договор о поставках электрической энергии потребителю.

Однако около 4 тысяч бюджетных организаций, в том числе больниц, этого вовремя не сделали, поэтому сейчас поставки электрической энергии на их объекты осуществляет поставщик "последней надежды", но сроки таких поставок ограничены сроком в 90 дней.

МинПром

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