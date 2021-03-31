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Прибыль нефтегазовой компании Enwell Energy Новинского упала почти в 4 раза

31.03.21 17:51 , Бизнес Цензор
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Британская нефтегазовая компания Enwell Energy plc (ранее – Regal Petroleum) с активами в Украине в 2020 году получила 3,2 млн долл. чистой прибыли, что в 3,8 раза или на 9 млн долл. меньше, чем годом ранее.

Согласно опубликованной компанией аудированной отчетности ее выручка в прошлом году сократилась на 15,4% (на 8,6 млн долл.) – до 47,3 млн долл.

При этом компания увеличила среднесуточную добычу углеводородов в Украине на 6,5% по сравнению с 2019 годом – до 4,54 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd).

Денежные средства и их эквиваленты оставались стабильными на уровне 61 млн долл. на 31 декабря 2020 года (в 2019 году: 62,5 млн долл.).

В компании также отмечают, что несмотря на цены на газ, денежный поток от операционной деятельности в 2020 году остался приблизительно на том же уровне, что и в предыдущем году – 23,8 млн долл. против 24,7 млн долл.

Как сообщалось, в прошлом году британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине сменила название на Enwell Energy plc.

Мажоритарным акционером Enwell Energy с долей 82,65% является Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. Еще 6,95% акций принадлежит Pope Asset Management.

Кроме Regal Petroleum нефтегазовое направление "Смарт-холдинга" представлено компаниями ЧАО "Укргазвыдобуток", ООО "Пром-Энерго Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия".

МинПром

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