Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина крепко увязла в программах МВФ

31.03.21 17:35 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью liga.net, какие шаги нужно сделать Украине для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом. 

В частности, на вопрос, что нужно сделать Украине, чтобы достичь прогресса с МВФ, министр ответил: "На повестке дня энергетические вопросы: рынки газа и электричества, далее - антикоррупционная политика, судебная реформа. В части компетенции Минфина есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022-23 годы: МВФ видит необходимость снижения дефицита до 3,5% ВВП, мы хотели бы смягчить это движение, ведь каждый год сокращать дефицит бюджета на 2% - это политически сложная задача для любого министра финансов".

"Эта история не о "договорились или нет", а об ответственности и способности выполнять взятые на себя обязательства. Украина подписывает программу по определенным позициям. После этого не может стоять вопрос, чтобы какую-то из них снять или не выполнить - это наши обязательства.

Мы смогли договориться, что после изменения программы в прошлом году, которую предложил сам Фонд учитывая коронакризис, с повестки дня ушло около шести позиций, то есть мы уменьшили количество структурных маяков. Но такое бывает крайне редко. Более того, у нас возникает откат с обязательствами, выполненными в рамках предыдущих программ и в МВФ резонно поставили вопрос об этом", - добавил C.Марченко.

По его словам, шансов достичь конструктива было бы больше, если бы миссия МВФ происходила офлайн, а не онлайн.

"Когда мы сидим за столом, донести позицию легче и быстрее, чем через видеосвязь. Во время последней миссии мы несколько дней обменивались определенной статистической информацией, в частности, относительно фискальной части. Но это - нюансы.

МВФ надо понимать, что мы движемся достаточными темпами к выполнению взятых обязательств. В условиях офлайн-миссии нам было бы проще показать прогресс и готовность выполнять обязательства", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, до каких пор Украина будет более или менее комфортно чувствовать себя без денег МВФ, С.Марченко признал: "Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами. Они (средства от МВФ - ред.) предусмотрены бюджетом, у нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ - наш базовый сценарий".

По его словам, текущая программа Stand-by может быть продлена как минимум на полгода.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:51
Прибыль нефтегазовой компании Enwell Energy Новинского упала почти в 4 раза
17:15
Карантинные выплаты ФЛП получат через несколько недель
16:56
Кабмин поручил УЗ получить в этом году прибыль 3,6 млрд грн
16:35
В Британии возмутились, что подводные лодки строятся только из импортной стали
16:14
Реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%
15:53
С 5 апреля в Киеве ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам
15:35
Население Украины платит за газ почти в 1,5 раза больше, чем промышленность
15:15
Законопроект о госэкоконтроле усилит давление на бизнес
15:04
Alstom демонстрирует свое высокомерие по отношению к Украине - Кисилевский
14:54
Укртатнафта обжалует в суде штраф на 2,9 млрд грн
14:35
МВФ хочет повышения цены электроэнергии для Украины вдвое – эксперт
14:16
Азовский судоремонтный завод снова станет государственным
13:56
Агропроизводители будут активнее возить зерно собственными вагонами – эксперт
13:35
Роснефть решила не поставлять в апреле дизтопливо в Украину
13:13
Независимый профсоюз горняков Украины заявил об угрозе обесточивания ВостГОКа
12:56
Крупнейший завод Японии Nippon Steel начал разработку гигантской электродуговой печи
12:40
В США одобряют национализацию Мотор Сич
12:38
В 2020 году индийские металлурги сократили выпуск нержавейки на 19%
12:25
ArcelorMittal намерен расширять собственную зеленую электрометаллургию в Германии
12:17
Кабмин расширил перечень товаров, запрещенных к ввозу из России
30.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!