Карантинные выплаты ФЛП получат через несколько недель Выплаты ФОПам (физическим лицам-предпринимателям) по 8 000 гривен начнутся через несколько недель. В приложении "Дія" нужно немного доработать технологический процесс.



Об этом в эфире "Украина 24" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"В законе прописано, что есть 10 дней для того, чтобы Кабинет министров разработал алгоритм выплат и запустил процессы. Поэтому я думаю, что через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно доработать технологический процесс, но это займет немного времени", - отметил М.Федоров.



По его словам, команда "Дія" готова и ждет только решения правительства.



Отметим, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подавать заявку на выплаты можно будет уже в начале апреля.



Напомним, ранее Верховная Рада возобновила компенсации бизнесу в размере 8 000 гривен. Компенсацию получат те, кто вынужден приостановить деятельность на время карантина. Перечень видов деятельности, которые попадают под выплаты, еще должен установить Кабмин.



При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что местные власти должны помочь бизнесу "красной зоны", а также пообещал, что государство удвоит выплаты от местных органов.



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