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Кабмин поручил УЗ получить в этом году прибыль 3,6 млрд грн

31.03.21 16:56 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров Украины на заседании 31 марта утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2021 год. Как сообщает пресс-служба компании, финансовым планом "Укрзализныци" на 2021 года предусмотрены доход компании в сумме 93 млрд грн, прибыль на уровне 3,6 млрд грн.

В том числе за счет реализации металлолома компания планирует получить 1,5 млрд грн, от отчуждения непрофильных активов – 1,9 млрд грн и от списания необоротных активов – 1 млрд грн.

В государственный и местные бюджеты компания планирует перечислить 24,7 млрд грн налогов и сборов. План по капитальным инвестициям – 27 млрд грн. Объемы грузовых перевозок планируется увеличить на 1,7% – до 306,4 млн тонн.

В компании уточнили, что большинство капитальных инвестиций будет направлено на обновление железнодорожного подвижного состава (приобретение нового, модернизацию и капитальный ремонт имеющегося парка), повышение пропускной способности узких мест в инфраструктуре, а также средства будут направлены на ремонт и модернизацию путей. В частности, планируется приобрести около 80 пассажирских вагонов, обновить около 23,5 тыс. грузовых вагонов, 451 пассажирский вагон, 2 скоростные электропоезда Škoda, 318 локомотивов, 76 секций моторвагонного подвижного состава, 6 дизель-поездов и 3 рельсовые автобусы. Также финпланом увеличены объемы ремонтов подвижного состава для поддержания рабочего парка.

"Несмотря на кризис, вызванный COVID-19, на этот год запланированы значительные инвестиции в развитие компании. После утверждения финплана должны наверстать упущенное по капитальным инвестициям. Среди основных проектов: начало большой электрификации железных дорог – это участки Долинская-Николаев и Изов-Госграница, закупка крупной партии пассажирских вагонов за средства, выделенные из госбюджета, модернизация локомотивов и ремонт грузовых вагонов", – прокомментировал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам работы в 2020 году получило 11,5 млрд грн убытка.

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза – до 2,99 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году); EBITDA на 6% – до 17,3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% – до 90,4 млрд грн.

МинПром

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