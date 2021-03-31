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Реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%

31.03.21 16:14 , РБК Украина
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Реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%. Рост доходов стал минимальным с 2016 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 3972,4 млрд грн, расходы - 3989,4 млрд грн, сокращение сбережений - 17,0 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73 355 грн.

По Данным Госстата, реальные доходы украинцев резко упали в 2014 году - на 11,5% и в 2015 году - на 20,4%.

Затем рост доходов возобновился - в 2016 году - 2,0%, в 2017 году - на 10,9%, в 2018 году - на 10,9%, в 2019 году - на 9,0%.

Отметим, по данным Госстата, реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.

Напомним, ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за 2020 год. Расходы составили 3 079 млрд грн, что на 1,6% больше, чем в 2019 году.

МинПром

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