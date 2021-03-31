С 5 апреля в Киеве ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 апреля. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.



С понедельника столица закрывает все школы и детские сады.



Весь общественный транспорт – и наземный, и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.



Руководители же учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.

Общепит сможет работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.



Продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.



"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами", – пишет В.Кличко.



Отметим. что ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.



"Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", – добавил мэр.



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