В Британии возмутились, что подводные лодки строятся только из импортной стали Британское металлургическое лобби возмущено тем, что отечественные подводные лодки строят исключительно из импортной стали



Первая из четырех новых британских подводных лодок класса дредноут выйдет из верфи Барроу-ин-Фернесс где-то в 2030-х годах. Субмарина строится компанией BAE Systems с бюджетом в 31 млрд фунтов стерлингов, при этом сталь, из которой будет сделана подлодка, будет чьей угодно, только не британской.



Торговая организация UK Steel призвала правительство Великобритании отреагировать на ситуацию в Liberty Steel, убедившись, как минимум в том, что в финансируемых налогоплательщиками инфраструктурных и других проектах используется британская сталь.



"Министры правительства постоянно обсуждали вопросы государственных закупок стали, но на сегодняшний день это не привело к практическим действиям или твердым обязательствам", - сказал генеральный директор UK Steel Гарет Стэйс.



Он призвал к политике, которая делает ставку на сталь из британских источников, а также к целевым показателям содержания отечественной стали в Великобритании в таких проектах, как HS2.



По его словам, решения о закупках "почти полностью" передавались на аутсорсинг частным подрядчикам, без каких-либо указаний на цели правительства, такие как выгода для сталелитейного сектора Великобритании и экономики в целом.



МинПром



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