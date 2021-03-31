Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Британии возмутились, что подводные лодки строятся только из импортной стали

31.03.21 16:35 , Steelland
печать
размер текста:

Британское металлургическое лобби возмущено тем, что отечественные подводные лодки строят исключительно из импортной стали

Первая из четырех новых британских подводных лодок класса дредноут выйдет из верфи Барроу-ин-Фернесс где-то в 2030-х годах. Субмарина строится компанией BAE Systems с бюджетом в 31 млрд фунтов стерлингов, при этом сталь, из которой будет сделана подлодка, будет чьей угодно, только не британской.

Торговая организация UK Steel призвала правительство Великобритании отреагировать на ситуацию в Liberty Steel, убедившись, как минимум в том, что в финансируемых налогоплательщиками инфраструктурных и других проектах используется британская сталь.

"Министры правительства постоянно обсуждали вопросы государственных закупок стали, но на сегодняшний день это не привело к практическим действиям или твердым обязательствам", - сказал генеральный директор UK Steel Гарет Стэйс.

Он призвал к политике, которая делает ставку на сталь из британских источников, а также к целевым показателям содержания отечественной стали в Великобритании в таких проектах, как HS2.

По его словам, решения о закупках "почти полностью" передавались на аутсорсинг частным подрядчикам, без каких-либо указаний на цели правительства, такие как выгода для сталелитейного сектора Великобритании и экономики в целом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:56
Кабмин поручил УЗ получить в этом году прибыль 3,6 млрд грн
16:14
Реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%
15:53
С 5 апреля в Киеве ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам
15:35
Население Украины платит за газ почти в 1,5 раза больше, чем промышленность
15:15
Законопроект о госэкоконтроле усилит давление на бизнес
15:04
Alstom демонстрирует свое высокомерие по отношению к Украине - Кисилевский
14:54
Укртатнафта обжалует в суде штраф на 2,9 млрд грн
14:35
МВФ хочет повышения цены электроэнергии для Украины вдвое – эксперт
14:16
Азовский судоремонтный завод снова станет государственным
13:56
Агропроизводители будут активнее возить зерно собственными вагонами – эксперт
13:35
Роснефть решила не поставлять в апреле дизтопливо в Украину
13:13
Независимый профсоюз горняков Украины заявил об угрозе обесточивания ВостГОКа
12:56
Крупнейший завод Японии Nippon Steel начал разработку гигантской электродуговой печи
12:40
В США одобряют национализацию Мотор Сич
12:38
В 2020 году индийские металлурги сократили выпуск нержавейки на 19%
12:25
ArcelorMittal намерен расширять собственную зеленую электрометаллургию в Германии
12:17
Кабмин расширил перечень товаров, запрещенных к ввозу из России
12:10
Украина может погрузиться в промышленный кризис – Магера
11:52
Вьетнамская Hoa Phat направит 3,67 млрд долл. на расширение выпуска проката
11:33
В мире растет производство глинозема
30.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!