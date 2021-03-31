Население Украины платит за газ почти в 1,5 раза больше, чем промышленность Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Это на 60,8% больше, чем в первом полугодии (5 299,2 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 6 053,8 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м, что на 17,4% выше, чем в первом полугодии (5 157,2 грн).



При этом бытовые потребители получили за полугодие 2 921,9 млн кубометров газа, небытовые - 8 398,0 млн кубометров.



В то же время цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых.



Отметим, в Украине с 1 августа 2020 года в Украине был введен свободный рынок газа для населения. Украинцы могут свободно менять поставщиков, а компании устанавливать свои тарифы.



Однако в начале 2021 года правительство решило заморозить до 1 апреля цены на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



