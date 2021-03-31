Alstom демонстрирует свое высокомерие по отношению к Украине - Кисилевский Французский концерн Alstom предлагает Украине приобретать свои электровозы с уровнем локализации всего 15%. Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.



"Французский концерн Alstom поставит свои поезда в Испанию с локализацией 80%. А Украине предлагает довольствоваться 15% местной составляющей. Это не может восприниматься иначе, как демонстрация высокомерия и пренебрежения к Украине и Укрзализныце как покупателю. И к украинским инженерам и рабочим в сфере производства железнодорожного транспорта", - написал политик на своей странице в соцсети Facebook.



Д.Кисилевский предупреждает, что в случае необходимости утверждения этой международной сделки парламентом 15%-я локализация встретит критику народных депутатов. Также, по его мнению, чиновники, которые рискнут подписать подобный договор, должны быть привлечены к ответственности за ущерб национальным экономическим интересам.



Д.Кисилевский напомнил, что Alstom поставит испанскому национальному железнодорожному оператору Renfe 152 электропоезда X’Trapolis с локализацией 80%. "Украина имеет полноценную отрасль производства железнодорожного транспорта. Она не производит в настоящее время своих грузовых локомотивов. Но способна по данным Федерации работодателей обеспечить локализацию импортных локомотивов на уровне 50-55% с последующим увеличением этого показателя в течение 2-3 лет", - подчеркнул он.



Замглавы парламентского комитета по экономическому развитию также отметил, что локализацию выпуска локомотивов в Украине могут осуществлять как частные компании (Крюковский вагоностроительный завод, Николаевский тепловозоремонтный завод), так и государственные – Львовский локомотиворемонтный завод, Запорожский электровозоремонтный завод, Полтавский тепловозоремонтный завод, Днепровский электровозостроительный завод.



"Переговорам о 15% локализации особого цинизма добавляет тот факт, что украинские производители ж.д. транспорта проходят вероятно худший период за все годы независимости. Так, на Крюковском вагоностроительном заводе, флагмане отрасли, за январь-февраль произведено всего 70 грузовых вагонов составил - это в 6 с лишним раз меньше, чем за январь-февраль прошлого года. В целом по Украине по данным Госстата выпуск грузовых вагонов и платформ в январе-феврале 2021 г. упал на 75%, т.е. в 4 раза по сравнению с январем-февралем 2020 года - до 184 ед", - акцентировал Д.Кисилевский.



Как известно, ранее в СМИ появилась информация, что Украина готовит контракт на закупку электровозов у компании Alstom. Документ может быть подписан во время визита президента Эммануэля Макрона в Украину. Посол во Франции Вадим Омельченко заявил, что контракт предусматривает локализацию производства в Украине - но никакой конкретики не привел.



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