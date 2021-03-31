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Законопроект о госэкоконтроле усилит давление на бизнес

31.03.21 15:15 , РБК Украина
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Проект закона № 3091 "О государственном экологическом контроле" вызывает серьезное беспокойство у всех без исключения промышленных отраслей, поскольку его реализация приведет к росту дополнительного давления на бизнес, повышения коррупционных рисков и нарушения баланса прав и обязанностей между бизнесом и контролирующим органом. Проект не может быть принят в текущем виде и должен быть доработан.

Об этом говорится в открытом письме к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, а также к председателям депутатских фракций и руководителям профильных комитетов и ведомств.

Подписали письмо представители фактически всех промышленных отраслей: ОП "Укрметаллургпром", "Федерации металлургов Украины", Ассоциации "Укрцемент", НПА "Укркокс", Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА", Союза химиков Украины и АПСП "Стекло Украины".

Промышленники напоминают: первично закон был принят с целью единого согласованного правового поля, которое будет регулировать порядок проведения контрольных проверок различных видов финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. Но новая версия проекта фактически устанавливает новый, отличный от базовых принципов и основ, механизм осуществления контроля в сфере экологии.

"Положения законопроекта упрощают процедуру проведения контрольных мероприятий и нивелируют действующие предохранители, направленные на защиту от вероятного злоупотребления контролирующими органами своими полномочиями", - указывается в письме.

В частности, применение такого действующего в нынешнем законодательстве основания, как "обращение физического лица", согласно новому проекту не потребует надлежащего документального подтверждения и обоснования. А физическое лицо не будет нести никакой ответственности за безосновательное обращение.

При этом внеплановые проверки по обращениям физических лиц, органов местного самоуправления и общественных организаций предлагается проводить без каких-либо согласований с другими органами государственной власти и без надлежащей проверки обоснованности оснований для проведения таких проверок.

"Таким образом, очевидно построение удобной коррупционной схемы. За ней инспектор Государственной экологической инспекции (ГЭИ) работает вместе с физическим лицом, по указанию инспектора, обращается с уведомлением о нарушении экологического законодательства конкретным субъектом хозяйствования. А, в сочетании со значительными размерами штрафов и безусловным долгом субъектов хозяйствования допускать инспекторов к проверкам, это становится безотказным способом терроризирования субъектов хозяйствования", - предупреждают промышленники.

Напомним, ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что проект закона №3091 разбалансирован в сторону неограниченных возможностей инспектора. Он максимально расширяет полномочия контролирующего органа в условиях тотальной коррупции, поэтому должен быть доработан.

Бывший в.р.о. председателя государственной экологической инспекции Егор Фирсов заявил, что в законопроекте об экоинспекции должны быть предусмотрены предохранители, иначе чиновники будут злоупотреблять своими полномочиями.

МинПром

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