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Укртатнафта обжалует в суде штраф на 2,9 млрд грн

31.03.21 14:54 , Бизнес Цензор
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ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) оспорит в суде решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который вечером во вторник наложил на компанию штраф 2,9 млрд грн за ценовой сговор на рынке нефтепродуктов.

"Укртатнафта" заявляет, что обжалует решение АМКУ в суде. Позиция компании подкреплена многочисленными экспертными заключениями, которые заблаговременно были предоставлены для изучения в АМКУ, но, как установлено на заседании, сотрудники АМКУ, изучив эти экспертизы за один день, решили не учитывать их при вынесении решения", - говорится в пресс-релизе компании.

"Укртатнафта" обращает внимание, что она не занимается розничной торговлей нефтепродуктами, а цены оптовой реализации находятся на одном уровне для всех участников украинского рынка.

"Между изменениями цен "Укртатнафты" для других участников этого дела и изменениями цен на АЗС комитетом не установлено связи ни по датам, ни по размеру изменений. АМКУ даже не пытался доказать факт сговора "Укртатнафты" с кем бы то ни было. Фактически комитет видит заговор в том, что участники рынка реализуют преимущественно продукцию Кременчугского НПЗ под брендом Energy по низким ценам", - отмечается в сообщении.

В то же время в "Укртатнафте" отмечают, что не намерены менять свои производственные планы, обеспечивая стабильность и оптимальные цены на украинском рынке нефтепродуктов.

Как сообщалось, АМКУ в конце 2016 года начал рассмотрение дела о возможном совершении сетями ряда АЗС нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.

В 2018 году экс-глава комитета Юрий Терентьев жаловался на затягивание рассмотрения этого дела ответчиками через суды. В частности, оспаривалась законность действий комитета относительно сбора доказательств и этого расследования.

АМКУ 30 марта 2021 года наложил штраф на компании-операторов сети АЗС, входящие в группу "Приват" ("проект Авиас"), на 4,7 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия при установлении цен на нефтепродукты.

В частности, штраф наложен на ООО "ПТФ "Авиас", ООО "Торговый дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта").

Как уточнил АМКУ, в рамках начатого в 2016 году дела установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и по топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах Украины, занимая 25%-ную долю от всех АЗС страны.

Комитет определил, что "проект Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой поведения участников.

В частности, во всей сети продавался бензин и дизтопливо Keropur®ENERGY, единовременно устанавливались одинаковые цены вне зависимости от бренда АЗС и региона, а также существовал "центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр, в котором осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.

Кроме того, АМКУ обнаружил значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС и материальной помощи, а также установил, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта.

По состоянию на 2021 год "Авиас" на своем сайте указывает, что в его партнерскую сеть входит 1,542 тыс. станций. Станции партнерской сети работают под брендами "Авиас", "Укрнафта", ANP, ZNP, Sentosa Oil, "Юкон", Rubix.

МинПром

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