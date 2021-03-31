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МВФ хочет повышения цены электроэнергии для Украины вдвое – эксперт

31.03.21 14:35 , Украинские новости
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МВФ хочет повысить тариф на электроэнергию для населения до 3,2 грн за киловатт. Об этом член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук написал в своем Facebook.

"МВФ хочет 3 гривны за киловатт. Вместо 1,68 грн должно быть 2,5 грн за киловатт. А на начало 2022 года каждый украинец должен нести в кассу МВФ (а это тождественно бюджету Украины) – 3,2 грн за киловатт. Этакие реформы. Такую цену на электроэнергию для населения хочет МВФ", - сказано в сообщении.

Ю.Корольчук написал, что МВФ почти три месяца думал и наконец решил, что снижение цены на газ для населения в январе не было рыночным шагом.

По мнению эксперта, в интервью представителя МВФ Йосты Люнгмана "чувствовалась некая пассивность и такое задумчивое философское жизненное несогласие с решением правительства". Более того Й.Люнгман даже не осмелился и пальцем тронуть "Нафтогаз Украины", который и нарушил правила рынка газа и снизил цены на газ.

"Однако если с газом ситуация уже понятна – цена на газ в целом не будет ниже 8000 гривен – то с электроэнергией не все так просто. Ведь Украина и так уже нарушила все свои договоренности с МВФ относительно повышения тарифов на электроэнергию. Если бы не коронавирус, то украинцы имели бы "счастье" почувствовать повышение тарифов на электроэнергию еще весной прошлого года. И если по газу Йоста Люнгман особого ничего не сказал, то по электроэнергии сигнал понятен: повышение не просто должно произойти, оно должно быть радикальным! И всяческие способы отложения повышения не пройдут. Более того, МВФ четко говорит: нужно забирать деньги у населения", - утверждает эксперт.

МинПром

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