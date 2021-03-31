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Агропроизводители будут активнее возить зерно собственными вагонами – эксперт

31.03.21 13:56 , Металлургпром
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Уход государственного перевозчика "Укрзализныци" с рынка перевозок зерновых грузов будет стимулировать её бывших клиентов, аграриев-производителей зерна и владельцев элеваторов приобретать собственные парки вагонов-зерновозов с целью уменьшения рисков давления необоснованного роста вагонной составляющей тарифа на стоимость перевозки.

Такой прогноз озвучил эксперт рынка логистики, учредитель и собственник ряда транспортно-экспедиторских компаний Юрий Щуклин.

Эксперт аргументирует, что собственники частных вагонных парков не смогут занять нынешнюю рыночную долю "Укрзализныци" на рынке зерновых перевозок (которая сейчас составляет 14%), поскольку опыт прошлых сезонов будет стимулировать нынешних клиентов "Укрзализныци" самостоятельно решать задачу обеспечения своих грузов вагонами.

"Многие люди вложились в частные парки и хотят быстро вернуть деньги. Но если они полагают, что с уходом "Укрзализныци" как игрока на рынке перевозок, возникнет дефицит вагонов и вернется высокий уровень цен вагонной составляющей тарифа, как в 2018-2019 гг (более 10 тыс.гривен/рейс), их ждет разочарование. Повторения 2019 года не будет: адекватные грузовладельцы со стабильными объемами производства, на шесть и более месяцев отгрузки, не останутся в бизнес-модели инвесторов частных парков, рассчитывающих на цены "пузыря" и окупаемость вагонов менее 10 лет", — объясняет Ю.Щуклин.

По его словам, аграриям-производителям зерна, собственникам грузовой базы и элеваторов - нет резона платить тариф, содержащий в своей структуре возврат чужих кредитов, окупаемость чужих инвестиций, прибыль чужих компаний, не говоря уже о содержании чужих покровителей и их "подруг". Зачем, если все это они могут организовать для себя сами? Производство, переработка и хранение зерна намного более сложнее, технологичнее и рискованнее, чем обладание парком вагонов на своих подъездных путях. Разве только больше "отраслевых", коррупционных "условий" и платежей, но и их владельцы частных парков все равно закладывают в свои сметы двукратно. Как только вагонный парк "Укрзализныци" будет списан и уйдет с рынка, кластеры зерновиков приобретут вагоны для перевозки своего продукта. И успех "Кернелла" и "Нибулон" — лучшее доказательство устойчивости модели, где владелец груза контролирует все риски, связанные с своевременной доставкой, и получает все профиты от качественно организованной логистики.

Ю.Щуклин прогнозирует, что не аффилированные с производителями или владельцами инфраструктуры частные парки (как и остатки рабочего парка "Укрзализныци") зерновозов будут задействованы только в пиковый сезон экспорта 3-4 месяца в году и в основном, будут обслуживать серый несистемный спекулятивный рынок зерна:

МинПром

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