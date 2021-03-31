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Независимый профсоюз горняков Украины заявил об угрозе обесточивания ВостГОКа

31.03.21 13:13 , Металлургпром
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Независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ) предупреждает о возможном отключении энергоснабжения на урановых шахтах страны с 1 апреля.

"Обесточивание с 1 апреля 2021 урановых шахт ГП "ВостГОК" из-за долгов перед поставщиками электроэнергии, может привести к затоплению шахт и загрязнения подземных вод радиоактивными веществами, будет иметь необратимые последствия как для Украины в целом, так и для всего мира, поскольку приведет к загрязнению питьевого слоя воды, черноземов, воздуха радиацией", - говорится в сообщении профсоюза в Фейсбук.

По словам профсоюза, представители 5000-го трудового коллектива ГП "ВостГОК" требуют срочного созыва совещания с участием председателя правительства, руководства Минэнерго, администрации ГП "ВостГОК", ГП "НАЭК "Энергоатом" и профсоюзов.

Соответствующее обращение председатель НПГУ, народный депутат Украины Михаил Волынец вместе с другими народными депутатами направили президенту Украины, премьер-министру, и.о. министра энергетики с предупреждением о последствиях безответственного отношения власти к добыче урана.

"Трудовой коллектив ГП "ВостГОК" оставляет за собой право для совершения более радикальных действий в рамках действующего законодательства с целью защиты своих законных прав и интересов, включая проведение акции протеста для сохранения и полноценного функционирования уранодобывающего предприятия, дает работу 5000 украинцам и работает на обеспечение энергетической независимости и безопасности страны", - предупредили в профсоюзе.

ВостГОК входит в десятку крупнейших производителей урана (2% от мировой добычи) и является единственным в Украине предприятием, которое обеспечивает добычу урановой руды и производство концентрата природного урана. Предприятие обеспечивает до 40% потребностей в уране украинских атомных станций. Комбинат имеет производственные площадки в Днепропетровской и Кировоградской областях, три урановые шахты, три завода, около 20 вспомогательных подразделений. Все это дает возможность обеспечить полный цикл работ по добыче и переработке урановой руды.

МинПром

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