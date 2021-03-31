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Крупнейший завод Японии Nippon Steel начал разработку гигантской электродуговой печи

31.03.21 12:56 , Металлургпром
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Крупнейший сталелитейный завод Японии Nippon Steel начал разработку гигантской электродуговой печи (ЭДП) и планирует расширить использование водорода в сталеплавильном производстве в ближайшие годы в рамках усилий по декарбонизации с целью достичь нулевых выбросов CO2 к 2050 году.

Nippon Steel представила план действий по обезуглероживанию сталеплавильных производств за счет внедрения различных технологических инноваций, включая улавливание, утилизацию и хранение углерода. До 2030 года компания планирует сократить выбросы углекислого газа (CO2) на 30% по сравнению с уровнем 2013 года.

Nippon Steel рассматривает возможность объединения использования лома и железа прямого восстановления, полученного с применением водорода, в качестве сырья для гигантской ЭДП, которая будет работать на "зеленой" электроэнергии для сокращения выбросов CO2.

На сегодня самая большая электродуговая печь работает на заводе Tokyo Steel в японском городе Тахаре с производственной мощностью 2,5 млн тонн в год по сравнению с ЭДП средней производительности в 700 тыс. тонн в год.

Сталелитейная промышленность является крупнейшим источником выбросов CO2, на нее приходится около 14% общих выбросов Японии.

Основная часть выбросов CO2 приходится на производство стали на доменных печах. Nippon Steel консолидирует свое сталеплавильное производство на внутреннем рынке, стремясь к апрелю 2025 года сократить свои производственные мощности до 40 миллионов тонн в год на 10 доменных печей.

Nippon Steel также планирует ускорить разработку процесса производства стали с прямым водородным восстановлением для коммерциализации до 2050 года. Крупные мировые сталелитейные предприятия, включая ArcelorMittal, также работают над развитием водородного процесса, но высокие затраты подрывают такие усилия, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Nippon Steel и конкурирующие сталелитейные заводы JFE Steel и Kobe Steel сотрудничают с 2008 года с целью разработки технологии сокращения выбросов CO2 за счет снижения содержания водорода в доменных печах. Они нацелены на коммерциализацию технологии к 2030 году, одновременно работая над дальнейшим увеличением темпа снижения содержания водорода в доменных печах в перспективе до 2050 года.

Сталелитейная промышленность Японии обратилась к правительству с просьбой о финансовой помощи и поддержке усилий по декарбонизации. Правительство Японии ранее прогнозировало, что к 2050 году потребность страны в водороде может составить 20 млн тонн в год, в том числе 7 млн тонн в год будет использоваться для производства стали.

МинПром

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