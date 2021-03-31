Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ArcelorMittal намерен расширять собственную зеленую электрометаллургию в Германии

31.03.21 12:25
печать
размер текста:

Транснациональная металлургическая компания ArcelorMittal в рамках стратегии декарбонизации сталелитейного производства намерена заменить доменные печи на меткомбинатах в Бремене и Айзенхюттенштадте (оба – Германия) на электросталеплавильные печи, переплавляющие металлолом в сталь.

Об этом в интервью агентству Reuters сообщил Геерт ван Пулвоорде (Geert van Poelvoorde), генеральный директор ArcelorMittal Europe.

По его словам, стоимость полной декарбонизации меткомбинатов в Бремене и Айзенхюттенштадте составит 1-1,5 млрд. евро. Проектом модернизации каждого предприятия предусматривается закрытие доменных печей и установка электросталеплавильных печей.

Также в этих городах планируется строительство заводов по производству железа прямого восстановления (DRI), которые изначально будут работать на природном газе, а затем – на водороде.

Геерт ван Пулвоорде оценивает, что эти инвестиции суммарно сократят выбросы СО2 на 5 млн. тонн в год.

Кроме того, он сообщил, что компания ищет партнеров в энергетической сфере и источники государственного финансирования для сокращения выбросов СО2 на своих металлургических активах в Германии.

При этом, по его словам, европейские сталепроизводители должны быть готовы к тому, что при декарбонизации затраты на выпуск стали увеличатся на около 60%.

Напомним, что, по оценкам европейского стального лобби Eurofer, инвестиции металлургических компаний ЕС в новые технологии выплавки стали для достижения климатической нейтральности до 2050 года согласно European Green Deal должны составить 144 млрд. евро.

В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.

Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:17
Кабмин расширил перечень товаров, запрещенных к ввозу из России
12:10
Украина может погрузиться в промышленный кризис – Магера
11:52
Вьетнамская Hoa Phat направит 3,67 млрд долл. на расширение выпуска проката
11:33
В мире растет производство глинозема
11:11
ArcelorMittal расширит выпуск листового проката в Бразилии
10:52
В 2035 году в Украине может появиться водородная энергетика – Шпенов
10:41
Три частных производителя стали в Индии хотят купить госкомпанию
10:22
Глава ФГИУ обещает начать большую приватизацию уже летом
10:13
ДТЭК Энерго внедряет технологию инспекции ТЭС с использованием беспилотников
09:57
Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики
09:06
В феврале Япония сократила экспорт стали на 9%
08:54
Европа вводит пошлины на китайский алюминий
08:30
МВФ улучшит прогнозы для мировой экономики на ближайшие два года
08:04
АМКУ оштрафовал сети АЗС Коломойского на 4,7 млрд грн
30.03.21
17:50
Госбюджет за квартал должен быть перевыполнен на 10 млрд грн
17:34
Генеральный секретарь ОПЕК призвал сохранять осторожность в добыче нефти
17:15
Китайская компания Sinohydro выиграла в суде у Укравтодора 10 млн евро
16:57
Украина закупила в марте на 10% больше СПГ
16:39
Индия успешно наращивает экспорт стали
16:17
Убытки Южкокса за 2020 год выросли на 24%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!