ArcelorMittal намерен расширять собственную зеленую электрометаллургию в Германии Транснациональная металлургическая компания ArcelorMittal в рамках стратегии декарбонизации сталелитейного производства намерена заменить доменные печи на меткомбинатах в Бремене и Айзенхюттенштадте (оба – Германия) на электросталеплавильные печи, переплавляющие металлолом в сталь.



Об этом в интервью агентству Reuters сообщил Геерт ван Пулвоорде (Geert van Poelvoorde), генеральный директор ArcelorMittal Europe.



По его словам, стоимость полной декарбонизации меткомбинатов в Бремене и Айзенхюттенштадте составит 1-1,5 млрд. евро. Проектом модернизации каждого предприятия предусматривается закрытие доменных печей и установка электросталеплавильных печей.



Также в этих городах планируется строительство заводов по производству железа прямого восстановления (DRI), которые изначально будут работать на природном газе, а затем – на водороде.



Геерт ван Пулвоорде оценивает, что эти инвестиции суммарно сократят выбросы СО2 на 5 млн. тонн в год.



Кроме того, он сообщил, что компания ищет партнеров в энергетической сфере и источники государственного финансирования для сокращения выбросов СО2 на своих металлургических активах в Германии.



При этом, по его словам, европейские сталепроизводители должны быть готовы к тому, что при декарбонизации затраты на выпуск стали увеличатся на около 60%.



Напомним, что, по оценкам европейского стального лобби Eurofer, инвестиции металлургических компаний ЕС в новые технологии выплавки стали для достижения климатической нейтральности до 2050 года согласно European Green Deal должны составить 144 млрд. евро.



В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.



Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.



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