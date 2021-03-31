Украина может погрузиться в промышленный кризис – Магера В случае принятия законопроекта № 4167 о снижении выбросов СО2 Украину ожидает промышленный кризис. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Он отметил, что экомодернизация в сжатые сроки превратилась из рыночного тренда в условие выживания. European Green Deal подталкивает страны к преобразованиям для сокращения выбросов СО2 и постепенному отказу от ископаемых источников энергии. В июле 2021 года Еврокомиссия готовится опубликовать закон о СВАМ (Carbon Boarder Adjustment Mechanism), о так называемой "углеродной пошлине" на импорт в ЕС.



"По ней придется или платить, или проводить экологическую модернизацию производства. Европейцы десятилетиями шли к тому, чтобы развернуть такую экономическую "зачистку" промышленности на экологической платформе. Вместо того чтобы подумать, как вписаться в новые требования крупнейшего торгового партнера Украины, наши законодатели придумали законопроект № 4167 о снижении выбросов СО2", - сказал он.



С.Магера отметил, что о снижении выбросов СО2 требует провести модернизацию за четыре года. Промышленники и эксперты утверждают, что это нереально. Евросоюзу понадобилось несколько десятков лет, и процесс до сих пор не завершен. Но, видимо, авторы з/п невнимательно изучали европейский опыт. В 2017 году Кабмин принял Нацплан по сокращению выбросов на ТЭС и ТЭЦ. За прошедшие годы правительство так и не приступило к его реализации. Зато целая отрасль оказалась в убытках. То же самое ждет металлургию и коксохимическую отрасль, уверен политик.



По его оценкам, для того чтобы провести зеленые преобразования в промышленности, необходимо не менее 10 млрд долл. У Украины времени, ни денег, чтобы выполнить условия ЕС и избежать дополнительной "углеродной пошлины" на промышленный экспорт. Поэтому на предстоящих переговорах о пересмотре Соглашения об ассоциации украинская сторона должна поднять вопрос зеленого перехода, считает он, - Украине нужны уступки по срокам и помощь с финансированием.



"Если же делать все, как это видят авторы з/п №4167, мы своими руками разрушим промышленность. Тогда просто нечего будет модернизировать и об экспорте тоже можно забыть. Нужно быть профаном в экономике, чтобы променять будущее национальной промышленности на жесткие штрафы и санкции, которые приведут к остановке предприятий. В итоге мы навсегда потеряем шанс вырваться в элиту экономически развитых стран", - предостерегает С.Магера.



"Глядя на действия власти и провластного большинства в ВР, возникает ощущение, что они просто не знают, как действовать в ответ на требования ЕС по зеленому переходу. Чтобы найти правильный выход, необходимо объединить усилия власти, бизнеса и экспертов и разработать дорожную карту экомодернизации украинской экономики. Выполнение этого документа может стать предметом переговоров с ЕС", - считает политик.



МинПром



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