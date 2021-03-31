В мире растет производство глинозема По данным International Aluminium Institute (IAI), в феврале 2021 г. в мире было произведено 10,574 млн т глинозема, что на 10% уступает январю, но на 1,4% превышает показатель февраля 2020 г.



Всего за два месяца объем выпуска данной продукции оценивается IAI в 22,321 млн т. Это на 2,5% больше, чем в январе-феврале прошлого года.



Китай, крупнейший мировой производитель глинозема и алюминия, произвел за первые два месяца текущего года 11,914 млн т сырья, превысив уровень годичной давности на 4,5%. По прогнозам S&P Global Platts, спрос на глинозем в стране продолжат увеличиваться во втором квартале.



Помимо Китая, увеличения выпуска глинозема на 4,8% по сравнению с прошлогодним графиком, до 2,071 млн. т, добились компании из стран Африки и Азии без Китая. Также IAI сообщает о росте производства в Восточной Европе (включая СНГ) — на 4,5%, до 769 тыс. т.



В то же время, глиноземные заводы в Северной Америке сократили выпуск на 8,9% до 410 тыс. т, а страны Океании показали спад на 1,2%, до 3,365 млн т.



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