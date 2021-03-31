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ArcelorMittal расширит выпуск листового проката в Бразилии

31.03.21 11:11 , Металлоснабжение и сбыт
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Корпорация ArcelorMittal сообщила о возобновлении инвестиционного проекта по расширению выпуска листового проката на заводе Vega в Бразилии.

Проект, анонсированный еще в 2008 г., был приостановлен в 2011 г. В 2018 г. корпорация сообщила о намерении все-таки реализовать его и ввести в строй новые мощности в 2021 г. Но в начале 2020 г. строительство опять было прекращено из-за эпидемии коронавируса и экономического спада в стране.

В целом ArcelorMittal Brazil намерена потратить 1,9 млрд. реалов (337 млн долл.) на увеличение производства холоднокатаного и оцинкованного проката на 700 тыс. т в год. На предприятии также будет установлена линия непрерывного отжига, совмещенная с линией цинкования. Кроме того, утверждено размещение линии нанесения полимерных покрытий на 100 тыс. т в год.

В настоящее время мощность завода Vega составляет 500 тыс. т товарного холоднокатаного проката и 950 тыс. т оцинкованной стали в год. Около половины поставок приходится на предприятия автомобильной промышленности.

Строительство должно быть возобновлено в конце 2021 — начале 2022 г. Ввод в строй новых мощностей намечен на четвертый квартал 2023 г.

МинПром

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