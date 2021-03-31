Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ДТЭК Энерго внедряет технологию инспекции ТЭС с использованием беспилотников

31.03.21 10:13 , Металлургпром
печать
размер текста:

"ДТЭК Энерго" внедряет новую технологию инспекции дымовых труб и котлов тепловых электростанций (ТЭС) с использованием беспилотников, предусматривающие фото-, видеофиксацию и тепловизорный контроль. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба ДТЭК.

"ДТЭК внедряет инспекцию внутри дымовых труб и котлов ТЭС с помощью беспилотников. Использование современных технологий повысит уровень промышленной безопасности, а также поможет сократить время на диагностику и ремонт", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, команда ДТЭК Innovations на Приднестровском ТЭС вместе с работниками "Интерэнергосервис" и DroneUA провели испытания дрона Elios 2 швейцарского производителя Flyability. Аппарат уже введен в эксплуатацию.

Также, такой аппарат будет использоваться на Бурштынской и Луганской ТЭС.

"Благодаря дронам можно будет найти значительно быстрее тот или иной дефект в котле, устранить его и снова включить в работу оборудование. Если раньше инспекция внутренних поверхностей дымовых труб или котлов могла занимать дни, теперь речь идет о часах. Прошлая зима показала: сокращение времени на ремонты оборудования – залог эффективной работы наших ТЭС и стабильности всей энергосистемы Украины", - отметил Ильдар Салеев, гендиректор "ДТЭК Энерго".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:25
ArcelorMittal намерен расширять собственную зеленую электрометаллургию в Германии
12:17
Кабмин расширил перечень товаров, запрещенных к ввозу из России
12:10
Украина может погрузиться в промышленный кризис – Магера
11:52
Вьетнамская Hoa Phat направит 3,67 млрд долл. на расширение выпуска проката
11:33
В мире растет производство глинозема
11:11
ArcelorMittal расширит выпуск листового проката в Бразилии
10:52
В 2035 году в Украине может появиться водородная энергетика – Шпенов
10:41
Три частных производителя стали в Индии хотят купить госкомпанию
10:22
Глава ФГИУ обещает начать большую приватизацию уже летом
09:57
Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики
09:06
В феврале Япония сократила экспорт стали на 9%
08:54
Европа вводит пошлины на китайский алюминий
08:30
МВФ улучшит прогнозы для мировой экономики на ближайшие два года
08:04
АМКУ оштрафовал сети АЗС Коломойского на 4,7 млрд грн
30.03.21
17:50
Госбюджет за квартал должен быть перевыполнен на 10 млрд грн
17:34
Генеральный секретарь ОПЕК призвал сохранять осторожность в добыче нефти
17:15
Китайская компания Sinohydro выиграла в суде у Укравтодора 10 млн евро
16:57
Украина закупила в марте на 10% больше СПГ
16:39
Индия успешно наращивает экспорт стали
16:17
Убытки Южкокса за 2020 год выросли на 24%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!