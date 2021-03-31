ДТЭК Энерго внедряет технологию инспекции ТЭС с использованием беспилотников

"ДТЭК Энерго" внедряет новую технологию инспекции дымовых труб и котлов тепловых электростанций (ТЭС) с использованием беспилотников, предусматривающие фото-, видеофиксацию и тепловизорный контроль. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба ДТЭК.
"ДТЭК внедряет инспекцию внутри дымовых труб и котлов ТЭС с помощью беспилотников. Использование современных технологий повысит уровень промышленной безопасности, а также поможет сократить время на диагностику и ремонт", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба, команда ДТЭК Innovations на Приднестровском ТЭС вместе с работниками "Интерэнергосервис" и DroneUA провели испытания дрона Elios 2 швейцарского производителя Flyability. Аппарат уже введен в эксплуатацию.
Также, такой аппарат будет использоваться на Бурштынской и Луганской ТЭС.
"Благодаря дронам можно будет найти значительно быстрее тот или иной дефект в котле, устранить его и снова включить в работу оборудование. Если раньше инспекция внутренних поверхностей дымовых труб или котлов могла занимать дни, теперь речь идет о часах. Прошлая зима показала: сокращение времени на ремонты оборудования – залог эффективной работы наших ТЭС и стабильности всей энергосистемы Украины", - отметил Ильдар Салеев, гендиректор "ДТЭК Энерго".