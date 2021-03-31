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В 2035 году в Украине может появиться водородная энергетика – Шпенов

31.03.21 10:52
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Украина может занять одно их ведущих мест на рынке зеленого водорода, который только формируется. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Чтобы выполнить эту задачу, необходимо законодательно очертить новую отрасль и стандарты производства. Но главное – создать систему государственных стимулов для частных производителей. Это позволит в кратчайшие сроки построить новую инфраструктуру для транспортировки и хранения водорода. Развитие водородной промышленности может быть интересным для ЕС. Это может стать новой точкой соприкосновения, которая позволит вывести двусторонние отношения на более высокий уровень", - считает он.

Нардеп напомнил, что согласно Энергетической стратегии Украины, до 2035 года производство водорода может составить 5,5 млрд кубометров в год. Сегодня готовится к реализации пилотный проект в Мариуполе. Совместное водородное производство украинской ДТЕК и немецкой Siemens Energy обойдется в 25 млн евро с выходной мощностью 8,5 МВт. Этот водород планируется использовать в металлургии для выплавки низкоуглеродистой стали.

"Зеленая энергетика в Украине быстро развивается, а производство зеленого водорода требует ВИЭ. Поэтому при правильной стратегии у нас есть хорошие перспективы занять достойное положение на рынке будущего. Полезным может оказаться опыт Италии, где газопровод используют для транспортировки водорода. Мы также можем трансформировать свои трубопроводные мощности под потребности новой отрасли экономики", - сказал Д.Шпенов.

Он также отметил, что Запад полным ходом готовится к отказу от ископаемых видов топлива: угля, нефти и газа. "Выживет тот, кто сумеет перестроить свою экономику на новый лад. В недалеком будущем зеленый водород будет востребован буквально везде. Украина просто обязана использовать свой потенциал. Правительству и парламенту нужно безотлагательно приступить к разработке законодательной базы и системы стимулов для инвесторов. Будущее не будет нас ждать", - отметил народный депутат.

МинПром


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