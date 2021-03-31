Глава ФГИУ обещает начать большую приватизацию уже летом Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко анонсировал продажу первых объектов большой приватизации летом 2021 года.



"Первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом", – написал он в соцсети Facebook во вторник, комментируя решение парламента разблокировать большую приватизацию.



"Объединенная горно-химическая компания, киевский завод "Большевик", "Президент Отель", а впоследствии и многое другое - каждый инвестор найдет в нашем инвестиционном меню что-то на свой вкус", - добавил Сениченко.



Как напомнил глава ФГИ, Верховная Рада также приняла в первом чтении перечень запрещенных к приватизации госпредприятий.



Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса продажи крупных госпредприятий.



Большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. принятый в целом законопроект №4543 исключает эту норму.



Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн - за счёт продажи крупных объектов.



МинПром

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