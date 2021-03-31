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Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики

31.03.21 09:57
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Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году до 3,8%, тогда как в начале января он оценивал перспективы восстановления в 3%.

Согласно мартовскому экономическому обзору Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии, прогноз роста ВВП 2022 году ухудшен до 3% по сравнению с 3,1% в январском прогнозе, передает Интерфакс-Украина.

Умеренное возобновление экономики Украины в 2021 году ВБ поясняют высокой неопределенностью, связанной с темпами вакцинации против COVID-19 и экономической политикой в отношении улучшения инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности. В то же время сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды, отметили в ВБ.

МинПром

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