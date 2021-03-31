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Европа вводит пошлины на китайский алюминий

31.03.21 08:54 , МеталлСервис
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Европейская комиссия объявила о введении 5-летних антидемпинговых пошлин на импорт алюминиевой экструзии в виде профилей, прутков и труб, произведённой металлургическими предприятиями Китая. Размер пошлин находится в диапазоне 21,2-32,1%.

"Комиссия начала расследование 14 февраля 2020 года на основании жалобы, поданной European Aluminium от имени производителей, на долю которых приходится более 50% от общего объёма производства в ЕС. Расследование показало, что недобросовестная торговая практика (демпинг) китайских экспортёров нанесла значительный ущерб промышленности ЕС, и что меры по борьбе с такой практикой необходимы", - говорится в уведомлении.

Предварительные антидемпинговые пошлины были введены в октябре 2020 года. Их диапазон - от 30,4% до 48%. Теперь для Guangdong Haomei New Materials и Guangdong King Metal Light Alloy Technology размер пошлины составляет 21,2%, для Press Metal International - 25%, для сотрудничающих производителей КНР - 22,1%, для всех остальных - 32,1%.

МинПром

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