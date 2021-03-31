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АМКУ оштрафовал сети АЗС Коломойского на 4,7 млрд грн

31.03.21 08:04 , Интерфакс-Украина
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Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на компании-операторы сети АЗС, входящие в группу "Приват", на 4,7 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия при установлении цен на нефтепродукты.

Согласно сообщению комитета вечером во вторник, в частности, штраф наложен на ООО "ПТФ "Авиас", ООО "Торговый дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта").

В АМКУ отмечают, что в рамках начатого в 2016 году дела установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах Украины, занимая 25%-ную долю от всех АЗС страны.

"Комитет определил, что проект "АВИАС" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой поведения участников", - отмечается в сообщении.

В частности, во всей сети продавался бензин и дизтопливо Keropur®ENERGY, единовременно устанавливались одинаковые цены вне зависимости от бренда АЗС и региона, а также существовал "центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр, в котором осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.

Кроме того, АМКУ обнаружил значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС и материальной помощи, а также установил, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;

Также постоянно менялся состав юридических лиц - участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило через одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресах последней регистрации в Харькове.

Комитет установил, что операторы АЗС, в т.ч. "Укрнафта", закупали в "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

Такое согласованное поведение участников проекта "Авиас" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях. Учитывая это, комитет утвердил за указанные нарушения наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

"Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", - заявила после заседания председатель комитета Ольга Пищанская.

Как сообщалось, АМКУ в конце 2016 года начал рассмотрение дела о возможном совершении сетями ряда АЗС нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.

В конце 2018 года экс-глава комитета Юрий Терентьев жаловался на затягивание рассмотрения этого дела ответчиками через суды. В частности, оспаривалась законность действий комитета относительно сбора доказательств и этого расследования.

По состоянию на 2021 год "Авиас" на своем сайте указывает, что в его партнерскую сеть входит 1,542 тыс. станций. Станции партнерской сети работают под брендами "Авиас", "Укрнафта", ANP, ZNP, Sentosa Oil, "Юкон", Rubix.

МинПром

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