Украина закупила в марте на 10% больше СПГ Поставки сжиженного газа за 28 дней марта составили 119,1 тыс. тонн, что на 11 тыс. тонн, или 10% больше аналогичного периода февраля. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственное исследование, передает enkorr.



Объемы не включают сырье для "Карпатнефтехима".



Поставки из России в сравнении с аналогичным периодом февраля увеличились на 19 % до 55 тыс. тонн. В частности, "Роснефть" в марте увеличила поставки на 9% до 32 тыс. тонн, Иркутская нефтяная компания поставила 3,2 тыс. тонн (в феврале объемы компании составили 300 тонн). Также были крупные поставки Газпрома (1,1 тыс. тонн) и Сургутнефтегаза ( 2,3 тыс. тонн).



Импорт Казахстана увеличился на 5% и составил 40 тыс. тонн. Весь поставленый объем производства "Тенгизшевройл", из которых 7,4 тыс. тонн были поставлены морским транспортом.



Белорусские поставки сократились на 10%. Основное падение зафиксировано с Речицкого ГПЗ, отгрузки которого сократились на 29% – до 7 тыс. тонн. Так же снизились поставки с Мозырского НПЗ и Витебских перевалок на 5% и 63% соответственно.



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