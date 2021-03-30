Убытки Южкокса за 2020 год выросли на 24% "Южкокс" по итогам работы в 2020 году нарастил чистый убыток на 23,9% по сравнению с 2019 годом – до 632,05 млн. Об этом сообщил "Интерфакс Украина".



Непогашенный убыток предприятия на конец 2020 года составил 64,85 млн грн.



Текущие обязательства завода в 2020 году выросли на 0,1% – до 6,1 млрд грн, долгосрочные – снизились на 34,1%, до 375,7 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность сократилась на 16,4% – до 4,8 млрд грн.



Активы компании за год снизились на 8,4% – до 8,07 млрд грн, а основные средства – на 9,5%, до 2,3 млрд грн.



Согласно повестке дня собрания акционеров, которое состоится 29 апреля, убытки за 2019 и 2020 годы покрыть за счет прибыли будущих периодов. Также будут рассмотрены кадровые вопросы, одобрены значительные сделки.



"Южкокс" (бывший "Баглейкокс") – производитель коксохимической продукции. Главным потребителем продукции является Днепровский металлургический комбинат. Предприятие работает преимущественно на российском угле.



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