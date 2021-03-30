Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нафтогаз и польская PGNiG будут разрабатывать месторождения на западе Украины

30.03.21 15:53 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Группа "Нафтогаз" и PGNiG (Польша) подписали меморандум о взаимопонимании при реализации проектов по разведке и добыче углеводородов, прежде всего в западном регионе Украины.

"Первоочередной акцент "Нафтогаз" и PGNiG сделают на изучении возможностей для совместной разведки новых площадей в Западной Украине, граничащих с польской границей. В частности, партнеры допускают сотрудничество на Берестянском участке, по которому "Нафтогаз" заключил соглашение о разделе продукции (СРП) с правительством в конце 2020 года", - сообщается в пресс-релизе группы.

В "Нафтогазе" напомнили, что группа при поддержке правительства получила значительные площади для поиска и добычи углеводородов на материковой части и шельфе страны.

"Привлекая международных партнеров, мы ускоряем темпы раскрытия ресурсного потенциала Украины. PGNiG - публичная компания с высокими стандартами - открыла ряд крупных месторождений в Европе. В частности, PGNiG имеет подтвержденный успешный опыт открытия месторождений и добычи газа в Польше - регионе, граничащем с украинской частью Карпат. В то же время компания имеет удачные примеры развития газодобывающего бизнеса в других странах, включая с мощным присутствием в Норвегии. Я уверен, мы сможем достичь взаимовыгодного синергии", - отметил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер.

"Украина имеет наибольший ресурсный потенциал в Европе и, таким образом, является привлекательной с точки зрения наращивания потенциала для таких компаний, как PGNiG. Мы особенно заинтересованы в развитии добычи газа в Западной Украине. Этот регион граничит с зоной нашей деятельности в Польше, и наши исследования свидетельствуют о его перспективности", - добавил вице-президент и главный исполнительный директор PGNiG Роберт Перковский.

Как сообщалось, "Нафтогаз" за последний год получил доступ к Черноморскому шельфу, Юзовской площади и еще четырем крупным нефтегазовым участкам в рамках СРП.

"Нафтогаз" в 2020 году заявил о намерении прирастить новые ресурсов углеводородов и с этой целью увеличил роль геологического направления в структуре группы. Увеличить добычу "Нафтогаз" планирует путем инвестирования в глубокое бурение, нетрадиционный газ, в т.ч. газ из плотных коллекторов (tight gas), и морской шельф.

"Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов 7,3 млрд долл. в 2021-2025 гг., нарастив запасы в 1,8 раза. В 2026-2030 гг. инвестиции должны составить 14,1 млрд долл.

При этом доля инвестиций в новые месторождения с 2023 года должна превысить инвестиции в уже разведанные. Группа не сможет самостоятельно профинансировать озвученные планы, поэтому планируется привлекать к процессам сторонних инвесторов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:39
Индия успешно наращивает экспорт стали
16:17
Убытки Южкокса за 2020 год выросли на 24%
15:34
АМКР пока не готов повысить зарплату работников на 30%
15:15
ФЛП в красных зонах получат по 8 тыс. грн
14:55
В мире начало дешеветь сталелитейное сырье
14:31
ЮУАЭС проверяют эксперты МАГАТЭ
14:15
Для РФ выкуплена наибольшая мощность по импорту электроэнергии в апреле
13:53
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Нафтогаза как стабильный
13:38
Разрешения на добычу газа получили Укргаздобыча и ДТЭК
13:25
При подготовке законопроекта о выбросах не надо слепо копировать нормы ЕС – эксперт
13:14
МВФ настаивает на сокращении дефицита госбюджета Украины
12:47
Чтобы не потерять экспортные рынки, Украине нужна экомодернизация металлургии – Магомедов
12:34
Нацплан по сокращению выбросов под угрозой - Шпенов
12:13
МВФ хочет, чтобы в Украине не регулировали цены на газ
11:52
Индийская JSW Steel купила еще одну обанкротившуюся меткомпанию
11:32
Liberty Steel сообщила о восстановлении производства
11:15
АМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилища
10:51
Задолженность по выплате заработной платы в Украине выросла на 8,1%
10:31
На Мадагаскаре возобновил работу японо-корейский рудник
10:20
Глава Одесской ОГА поддержал законопроект о локализации
29.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!