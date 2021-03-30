АМКР пока не готов повысить зарплату работников на 30% Представители 11 профсоюзов, объединяющих работников "АрселорМиттал Кривой Рог", встретились с генеральным директором компании Мауро Лонгобардо и директором по персоналу Юлией Чермазович, чтобы обсудить повышение заработных плат, запланированное на 1 мая этого года.



Во встрече также приняли участие финансовый директор компании Сергей Пличко и заместитель генерального директора по правовым вопросам, вопросам взаимодействия с государственными органами и коммуникаций Артем Филипьев.



"Мы полностью разделяем желание профсоюзных организаций обеспечить справедливую оплату труда наших сотрудников. Именно поэтому мы с помощью специалистов Hay Group провели детальный анализ заработных плат в металлургической отрасли и пересмотрели объемы зарплат. Никто из наших сотрудников не будет получать зарплату ниже, чем уровень, определенный рынком", – сказал М.Лонгобардо.



С 1 мая этого года все работники предприятия гарантированно будут получать минимум на 5% больше, чем ранее. Для ряда должностей и специальностей заработная плата вырастет и более, чтобы соответствовать реалиям рынка. На повышение зарплат и выплату 13-й зарплаты в марте этого года предприятие тратит более 700 милн грн, фактически – сумму, эквивалентную объему чистой прибыли 2020 года.



"Далеко не каждое предприятие в Украине может похвастаться таким открытым и честным диалогом с работниками, который мы практикуем в "АрселорМиттал Кривой Рог", – сказала Ю.Чермазович. – Важно, чтобы люди знали реальное положение дел в компании, в отрасли и в экономике страны. Чтобы понимали, каких огромных инвестиций требует модернизация предприятия, повышение экологических стандартов и условий труда. А главное - чтобы знали, как мы ценим каждого члена нашей команды и как боремся за сохранение каждого рабочего места, особенно во время пандемии и экономического спада".



Компания предлагает профсоюзам вернуться к обсуждению дальнейших шагов после того, как по результатам второго квартала Hay Group опубликует обновленный анализ зарплат.



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