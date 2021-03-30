Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В мире начало дешеветь сталелитейное сырье

30.03.21 14:55 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Во второй декаде марта котировки передельного чугуна пошли вниз на всех рынках. В основе ценового падения лежит снижение котировок на металлолом и ослабление спроса на плоский прокат.

Большинство сделок покупатели из Соединенных Штатов заключали с бразильскими поставщиками, у которых сложности с реализацией материала на внутреннем рынке, что вынуждает их отгружать материал на экспорт по сниженным ценам. Кроме того, высокая загрузка доменных мощностей в Бразилии создает избыток предложения и, как следствие, давление на цены. В настоящий момент стоимость чугуна в портах Нового Орлеана составляет 515 долл./т cif.

На рынке Турции спрос понизился с учетом имеющейся альтернативы дешевеющего металлолома качественных марок и значительного предложения со стороны внутренних производителей. При этом турецкие металлурги располагают довольно высокими складскими запасами. В итоге цены реальных сделок просели до 500-510 долл./т cif средиземноморские порты Турции.

Согласно прогнозам заместителя директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрия Добровольского, в ближайшие недели котировки чугуна продолжат медленно опускаться вслед за ценами на металлолом. Давление на стоимость материала будет оказывать и рост предложения со стороны бразильских поставщиков, которые испытывают трудности с реализацией материала на внутреннем рынке своей страны.

Вслед за снижением котировок чугуна просели цены на металлолом, на фоне высокого предложения и сложностей металлургов с реализацией готового проката.

Приближение Рамадана и преимущественно отрицательные тенденции на рынке стимулируют металлургов из Турции осуществлять минимальные закупки в ожидании еще большего снижения цен. В настоящий момент турецкие производители стали испытывают трудности со сбытом производимой ими арматуры в связи с замедлением работы строительного сектора в преддверии Рамадана. С другой стороны, американские экспортеры имеют в наличие большие объемы нереализованного лома, что оказывает еще большее давление на стоимость материала. Как следствие, цена лома HMS 1&2 (80:20) снизилась до 405-415 долл./т cif порты Средиземного моря.

На рынке Азии также произошло проседание цен на металлолом. Южнокорейские импортеры имеют в наличие достаточные складские запасы. При этом японские поставщики предлагают большие объемы лома по сниженным ценам. В результате котировки сырья марки HMS1 упали до 405 долл./т cif, тогда как японский материал уже торгуется по 380 долл./т fob.

Аналитики УПЭ в ближайший месяц прогнозируют постепенное снижение котировок металлолома на фоне ослабления спроса на длинный прокат, снижения стоимости железорудного сырья и увеличения предложения со стороны поставщиков из США и ЕС. Также негативное воздействие на цены окажут и довольно высокие запасы сырья у крупнейших импортеров.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:49
Госгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газа
14:31
ЮУАЭС проверяют эксперты МАГАТЭ
14:15
Для РФ выкуплена наибольшая мощность по импорту электроэнергии в апреле
13:53
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Нафтогаза как стабильный
13:38
Разрешения на добычу газа получили Укргаздобыча и ДТЭК
13:25
При подготовке законопроекта о выбросах не надо слепо копировать нормы ЕС – эксперт
13:14
МВФ настаивает на сокращении дефицита госбюджета Украины
12:47
Чтобы не потерять экспортные рынки, Украине нужна экомодернизация металлургии – Магомедов
12:34
Нацплан по сокращению выбросов под угрозой - Шпенов
12:13
МВФ хочет, чтобы в Украине не регулировали цены на газ
11:52
Индийская JSW Steel купила еще одну обанкротившуюся меткомпанию
11:32
Liberty Steel сообщила о восстановлении производства
11:15
АМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилища
10:51
Задолженность по выплате заработной платы в Украине выросла на 8,1%
10:31
На Мадагаскаре возобновил работу японо-корейский рудник
10:20
Глава Одесской ОГА поддержал законопроект о локализации
10:15
США нарастили импорт стали на 35%
09:50
Азотные предприятия Фирташа сменили прибыль на убыток
09:01
Индия увеличила экспорт проката на 13,6%
08:55
Австралия рассчитывает продавать руды более чем на 100 млрд долл в год
29.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!