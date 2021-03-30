Для РФ выкуплена наибольшая мощность по импорту электроэнергии в апреле Наибольшая мощность для импорта электроэнергии в апреле выкуплена по межгосударственному сечению с Российской Федерацией – 1080 МВт на весь месяц и дополнительно 120 МВт на период с 7 по 18 апреля.



Согласно результатам месячного аукциона НЭК "Укрэнерго", распределенный доступ в этом направлении выкупили четыре украинских трейдера – ООО "ОНК-Групп" и "НЭК" – соответственно по 500 МВт и 50 МВт на весь месяц, а также "ЭТГ" (230 МВт на месяц плюс 70 МВт на 7-18 апреля) и "Стимекс" (300 МВт на месяц и 50 МВт на 7-18 апреля).



Вместе с тем поставки в РФ не планируются.



На втором месте заявленная мощность для импорта из Молдовы – 799 МВт на весь месяц, больше половины которого (50 МВт) выкуплено ООО "ОНК-Групп", еще 265 МВт выкупило ООО "Стимекс", остальную мощность разделили ООО "Артлекс-Энерджи (44 МВт) и ООО "Пик Укрресурс" (40 МВт).



Из Украины в Молдову заявлена мощность в 80 МВт, разделенная между четырьмя компаниями, из которых наибольший объем (35 МВт) заявило ООО "Дэ Трейдинг".



Для поставок из Беларуси в Украину шестью компаниями заявлены 300 МВт на месяц – ООО "Дэ Трейдинг" (131 МВт), "Днипросталь-Энерго" (20 МВт), "Эру Трейдинг" (19 МВт), "ЭТГ (30 МВт), "Ле Трейдинг" (50 МВт), "ОНК-Групп (50 МВт).



В Беларусь из Украины поставлять э/э собирается ООО "ЭТГ", заявившее мощность 30 МВт на весь месяц.



Импорт из Румынии предусматривается с 1 по 11 апреля на мощности 110 МВт и с 17 по 30 апреля – 136 МВт. Наибольшая мощность заявлена ООО "Джен-Ай Киев" – по 51 МВт на оба периода.



Из Украины в Румынию планируются поставки на мощности 300 МВт и 400 МВт в такие же периоды.



Для поставок из Словакии трейдеры заявили мощность по 400 Мвт в первые четыре дня апреля и с 10 по 30 апреля.



Крупнейшие поставки в оба периода планируют ООО "Джен-Ай Киев" (по 84 и 69 МВт соответственно) и ООО "Смарт Трейд Энерджи" (65 и 60 МВт).



Из Украины в Словакию планируются поставки в аналогичные периоды – 400 и 399 МВт. Крупнейшие – со стороны ООО "Д.Трейдинг", заявившего мощность в 140 МВт с 1 по 4 апреля и 149 МВт с 10 по 30 апреля.



ООО "Пик Укрресурс" заявило 126 и 137 МВт соответственно.



Для импорта из Венгрии заявлены 290 МВт с 1 по 25 апреля и еще 40 МВт п – с 25 апреля до конца месяца. Наибольшую мощность зарезервировало ООО "Джен-Ай Киев" – 110 МВт на первый период и 15МВт на последние дни месяца.



Из Украины в Венгрию планируется поставить ресурс на мощности 255 МВт с 1 по 25 апреля. В частности, ООО "Д.Трейдинг" зарезервировало 97 МВт, ООО "Пик Укрресурс" – 95 МВт.



Эти две компании также намерены поставлять э/э в Польшу в разные периоды на протяжении месяца, в частности, на самый длительный период – с 7 по 30 апреля – они разделили мощность в 150 МВт.



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