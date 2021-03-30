Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Нафтогаза как стабильный

30.03.21 13:53 , РБК Украина
печать
размер текста:

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "B". Прогноз по рейтингу - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, подтверждение рейтинга отражает сильную связь "Нафтогаза" с государством. Ранее агентство подтвердило суверенный рейтинг Украины также на уровне "B".

""Нафтогаз" остается стратегически важным предприятием Украины как крупнейшая украинская компания по добыче, оптовой торговле и поставке природного газа, несмотря на продажу транзитного бизнеса. Дивиденды, налоги и сборы, уплаченные "Нафтогазом", составили почти 13% государственного бюджета Украины в 2020 году", - говорится в обосновании.

В Fitch ожидают, что ликвидность компании окажется под давлением из-за ожидаемых высоких капитальных затрат, поскольку "Нафтогаз" инвестирует в свою ресурсную базу, чтобы со временем остановить снижение добычи газа.

В частности, "Нафтогаз" планирует увеличить свою ресурсную базу за счет разведки новых месторождений, развития потенциала новых проектов, особенно украинской части шельфа Черного моря, и начать разведку на шельфе в 2021 году, добавили в агентстве.

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами. "Нафтогаз" получил право на разработку Черноморского шельфа без проведения конкурса на 30 лет.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:55
В мире начало дешеветь сталелитейное сырье
14:49
Госгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газа
14:31
ЮУАЭС проверяют эксперты МАГАТЭ
14:15
Для РФ выкуплена наибольшая мощность по импорту электроэнергии в апреле
13:38
Разрешения на добычу газа получили Укргаздобыча и ДТЭК
13:25
При подготовке законопроекта о выбросах не надо слепо копировать нормы ЕС – эксперт
13:14
МВФ настаивает на сокращении дефицита госбюджета Украины
12:47
Чтобы не потерять экспортные рынки, Украине нужна экомодернизация металлургии – Магомедов
12:34
Нацплан по сокращению выбросов под угрозой - Шпенов
12:13
МВФ хочет, чтобы в Украине не регулировали цены на газ
11:52
Индийская JSW Steel купила еще одну обанкротившуюся меткомпанию
11:32
Liberty Steel сообщила о восстановлении производства
11:15
АМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилища
10:51
Задолженность по выплате заработной платы в Украине выросла на 8,1%
10:31
На Мадагаскаре возобновил работу японо-корейский рудник
10:20
Глава Одесской ОГА поддержал законопроект о локализации
10:15
США нарастили импорт стали на 35%
09:50
Азотные предприятия Фирташа сменили прибыль на убыток
09:01
Индия увеличила экспорт проката на 13,6%
08:55
Австралия рассчитывает продавать руды более чем на 100 млрд долл в год
29.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!