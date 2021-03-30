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При подготовке законопроекта о выбросах не надо слепо копировать нормы ЕС – эксперт

30.03.21 13:25 , РБК Украина
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Необходим взвешенный подход при подготовке законопроекта об уменьшении промышленных выбросов (4167), а не слепое копирование действующих в Европе норм. Это касается и справочника наилучших доступных технологий, который вводится в действие этим законопроектом.

Об этом заявил заместитель директора по научной работе Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института (УХИН) Александр Борисенко.

По его мнению, в Украине нереально применить нормы европейского справочника наилучших доступных технологий - нам нужно разработать свой, который будет учитывать национальные особенности нашей страны.

"В каждой стране в Европе есть свои национальные отклонения, скажем так. Во многих странах есть к этому сборнику национальные отклонения… Как называется сборник? Наилучшие доступные технологии. Вот нам надо создать те технологии, которые возможны в Украине. А после этого уже рассматривать нормативы, которые можно достичь при внедрении данных технологий", - сказал А.Борисенко.

При этом, по его словам, ключевым является доступность технологий, которые могут быть внедрены в нашей стране.

"Главное слово - наилучшие и доступные. Мы не можем изобретать самолет сейчас, который в Европе есть, но до которого нам еще далеко", - подчеркнул А.Борисенко.

По его мнению, власти не следует спешить с утверждением новых норм промышленных выбросов. Сначала необходимо глубоко проработать этот вопрос с экспертами, специалистами и участниками рынка, и подготовить взвешенный документ с учетом украинских реалий. В противном случае Украина может потерять целые отрасли промышленности.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту Минэкологии "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" (№ 4167), которые должны быть учтены при его доработке.

В то же время генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к уничтожению коксохимической отрасли Украины, а за ней - и смежных отраслей.

МинПром

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