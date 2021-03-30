Чтобы не потерять экспортные рынки, Украине нужна экомодернизация металлургии – Магомедов Если Украина хочет сохранить традиционные экспортные рынки металла, необходимо решить, каким образом украинские меткомбинаты совершат экологическую модернизацию производства. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Нардеп напомнил, что по оценкам экспертов до 2030 года на эти цели необходимо потратить 37 млрд долл.



"К сожалению, власть пока работает только над законопроектами о штрафах и наказаниях для предприятий. О помощи никто не задумывается. Между тем, до публикации в ЕС закона о введении СВАМ осталось 3 месяца. А наше правительство только создало рабочую группу по изучению этого вопроса. Смешно? Металлургам совсем не до шуток", - сказал он.



М.Магомедов напомнил, что в 2020 году мировые сталеплавильные мощности составили 2,45 млрд т в год. За последние десять лет выплавка стали на планете увеличилась вдвое. При этом в США и ЕС, где власти традиционно защищают национальных производителей, сталеплавильные мощности сократились. В Европейском союзе - с 220 млн т до 160 млн т, в Соединенных Штатах – с 110 млн т до 90 млн т. По расчетам Стального комитета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2020 году избыток производственного потенциала в металлургии составил 625,4 млн т.



Эксперты прогнозируют, что 15-20% излишних металлургических мощностей придется закрыть. Государственное стимулирование традиционных сталелитейных производств будет малоэффективным. Это одна из причин, по которой ЕС развернул "зеленую чистку" в металлургии. Внедрение с 2023 года механизма Carbon Boarder Adjustment Mechanism (СВАМ) сформирует новые правила, по которым целесообразными становятся инвестиции в экомодернизацию сталелитейных мощностей.



"Проблема перепроизводства из-за лишней госопеки металлургии нам не грозит. Потому что в Украине у этой отрасли в принципе нет господдержки. Сокращение производственных мощностей, скорее всего, затронет Китай, который последние годы активно наращивал объемы выплавки стали. На этом хорошие новости для наших металлургов заканчиваются", - отметил М.Магомедов.



МинПром



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