Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Чтобы не потерять экспортные рынки, Украине нужна экомодернизация металлургии – Магомедов

30.03.21 12:47
печать
размер текста:

Если Украина хочет сохранить традиционные экспортные рынки металла, необходимо решить, каким образом украинские меткомбинаты совершат экологическую модернизацию производства. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

Нардеп напомнил, что по оценкам экспертов до 2030 года на эти цели необходимо потратить 37 млрд долл.

"К сожалению, власть пока работает только над законопроектами о штрафах и наказаниях для предприятий. О помощи никто не задумывается. Между тем, до публикации в ЕС закона о введении СВАМ осталось 3 месяца. А наше правительство только создало рабочую группу по изучению этого вопроса. Смешно? Металлургам совсем не до шуток", - сказал он.

М.Магомедов напомнил, что в 2020 году мировые сталеплавильные мощности составили 2,45 млрд т в год. За последние десять лет выплавка стали на планете увеличилась вдвое. При этом в США и ЕС, где власти традиционно защищают национальных производителей, сталеплавильные мощности сократились. В Европейском союзе - с 220 млн т до 160 млн т, в Соединенных Штатах – с 110 млн т до 90 млн т. По расчетам Стального комитета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2020 году избыток производственного потенциала в металлургии составил 625,4 млн т.

Эксперты прогнозируют, что 15-20% излишних металлургических мощностей придется закрыть. Государственное стимулирование традиционных сталелитейных производств будет малоэффективным. Это одна из причин, по которой ЕС развернул "зеленую чистку" в металлургии. Внедрение с 2023 года механизма Carbon Boarder Adjustment Mechanism (СВАМ) сформирует новые правила, по которым целесообразными становятся инвестиции в экомодернизацию сталелитейных мощностей.

"Проблема перепроизводства из-за лишней госопеки металлургии нам не грозит. Потому что в Украине у этой отрасли в принципе нет господдержки. Сокращение производственных мощностей, скорее всего, затронет Китай, который последние годы активно наращивал объемы выплавки стали. На этом хорошие новости для наших металлургов заканчиваются", - отметил М.Магомедов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:25
При подготовке законопроекта о выбросах не надо слепо копировать нормы ЕС – эксперт
13:14
МВФ настаивает на сокращении дефицита госбюджета Украины
12:34
Нацплан по сокращению выбросов под угрозой - Шпенов
12:13
МВФ хочет, чтобы в Украине не регулировали цены на газ
11:52
Индийская JSW Steel купила еще одну обанкротившуюся меткомпанию
11:32
Liberty Steel сообщила о восстановлении производства
11:15
АМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилища
10:51
Задолженность по выплате заработной платы в Украине выросла на 8,1%
10:31
На Мадагаскаре возобновил работу японо-корейский рудник
10:20
Глава Одесской ОГА поддержал законопроект о локализации
10:15
США нарастили импорт стали на 35%
09:50
Азотные предприятия Фирташа сменили прибыль на убыток
09:01
Индия увеличила экспорт проката на 13,6%
08:55
Австралия рассчитывает продавать руды более чем на 100 млрд долл в год
08:30
ШУ Покровское в апреле введет лаву с запасами 0,5 млн тонн угля
08:02
АМКР выплатит 9,6 млрд грн дивидендов
29.03.21
17:57
За год госдолг Украины вырос на четверть
17:34
В Херсоне модернизируют 4 голландских сухогруза
17:16
НКМЗ изготовил для ДТЭК Павлоградуголь два проходческих комбайна
17:12
Украина может получить шанс активизировать вопрос о присоединении к энергосистеме ЕС
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!