Нацплан по сокращению выбросов под угрозой - Шпенов Приняв Национальный план по сокращению выбросов, украинское правительство решило удивить международное сообщество своей готовностью в сжатые сроки выполнить план, на реализацию которого у развитых стран ушли десятилетия. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Стартовый показатель загрязнения определили уровнем 2012 года. Украина обязалась к 2029 году сократить выбросы диоксида серы в 20 раз, выбросы пыли в 40 раз, а к 2034 году в четыре раза сократить выбросы оксида азота. Для этого необходимо было установить очистные системы на 90 блоках ТЭЦ и ТЭС", - сказал он.



"Правда, совсем забыли о том, что на реализацию Плана нам необходимо минимум 4,1 млрд евро. Денег нет, поэтому реализация взятых правительством обязательств по сокращению выбросов стоит на паузе. Проще говоря, План практически не выполняется", - добавил нардеп.



По мнению экспертов, у Украины нет шансов вложиться в установленные сроки. Даже если привлечь неограниченный финансовый ресурс, технически выполнить все пункты документа невозможно.



Вместе с тем Д.Шпенов отметил, что подспорьем для успешного выполнения Плана мог стать ЗУ "Об основах функционирования рынка электрической энергии". Данный закон обеспечивал возможность ежегодно финансировать реконструкцию мощностей теплогенерации на сумму до 200 млн долл. Однако в 2014 году НКРЭКУ заблокировала механизм кредитования модернизации, а с 2019 года теплогенерацию и вовсе перевели в убыточный режим.



"Необходимо признать горькую правду: Украина не в состоянии выполнить НПСВ. Евросоюз, конечно, знает о всех наших проблемах и нестыковках. Но европейцы ждут политического решения. Таким решением должно стать официальное обращение Кабмина к ЕС с просьбой пересмотреть План по срокам и скорректировать по содержанию. Свои ошибки нужно признавать, тем более, если это в интересах страны", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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