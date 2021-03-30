Индийская JSW Steel купила еще одну обанкротившуюся меткомпанию Индийская металлургическая группа JSW Steel завершила сделку по приобретению обанкротившейся компании Bhushan Power and Steel (BPSL). Ее кредиторы получили 193,5 млрд. рупий (немногим менее 2,7 млрд долл.).



Благодаря этому приобретению мощности JSW Steel увеличились на 2,5 млн. т в год. Интегрированный завод BPSL в штате Одиша выпускает полуфабрикаты, горячекатаный и холоднокатаный прокат.



Также JSW Steel выкупила еще не принадлежащие ей 26,45% акций завода JSW Vallabh Tinplate в штате Пенджаб, превратив его в свое 100%-е подразделение.



Как заявил глава JSW Саджджан Джиндал, корпорация ставит своей целью довести совокупные производственные мощности до 45 млн т в год к 2030 г. В настоящее время их объем в Индии составляет 21,5 млн. т в год. Но компания в этом году планирует ввести в строй новый производственный комплекс на 5 млн т в год на комбинате Dolvi в штате Махараштра и намерена построить в штате Одиша новый комбинат на 13,2 млн т в год.



Наконец, JSW Steel проявила интерес к приватизации государственного предприятия Neelachal Ispat Nigam Ltd (NINL) в том же штате Одиша. Оно добывает железную руду и другие полезные ископаемые, а также выпускает товарный чугун и заготовку на своем интегрированном предприятии мощностью 1,1 млн т в год.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



