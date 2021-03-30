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Глава Одесской ОГА поддержал законопроект о локализации
30.03.21 10:20
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Председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий направил обращение к Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о поддержке внесения изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (законопроект № 3739 от 24.06.2020). Об этом сообщает пресс-служба Федерации работодателей Украины.
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