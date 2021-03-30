Глава Одесской ОГА поддержал законопроект о локализации Председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий направил обращение к Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о поддержке внесения изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (законопроект № 3739 от 24.06.2020). Об этом сообщает пресс-служба Федерации работодателей Украины.



В обращении отмечается, что "принятие данного Закона значительно усовершенствует систему публичных закупок через действенный механизм поддержки украинских производственных предприятий путем внедрения метода определения локализации производства. Именно этим путем прошли развитые страны. Все они, без исключения, начинали построение мощных экономик именно с поддержки своего отечественного производителя путем введения подобных законодательных механизмов".



В свою очередь на прошлой неделе Председатель правления Объединения организаций работодателей Одесской области Константин Журавель направил обращение по поддержке законопроекта о локализации на имя народных депутатов Верховной Рады Украины по Одесской области.



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