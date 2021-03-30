Liberty Steel сообщила о восстановлении производства Liberty Steel UK заявляет, что на следующей неделе возобновит производство на остановленных две недели назад заводах в Великобритании, поскольку ее материнская компания продолжает искать новое финансирование, чтобы заткнуть дыру, оставленную крахом Greensill Capital в начале этого месяца.



Ее материнская компания, GFG Alliance, добавила в своем заявлении, что ведет "конструктивные обсуждения" с правительством Великобритании о возможной помощи.



Правительство уже отклонило просьбу GFG о предоставлении экстренной ссуды в размере 170 млн фунтов стерлингов, но ищет способы защитить 3000 британских рабочих и критически важную сталелитейную промышленность.



Профсоюзы, представители которых встретились с министрами онлайн в понедельник днем, призвали правительство передать британский бизнес в государственную собственность.



Санджив Гупта рассказал своим сотрудникам, что последний месяц был самым трудным в его жизни. В специальном подкасте, разосланном всем сотрудникам GFG Alliance, он не подтвердил размер долгов GFG, но сказал, что они "существенные… многие миллиарды".



Описывая свой глобальный сталелитейный бизнес как «крупнейший промышленный стартап», он сказал, что его зависимость от Greensill объясняется тем, что он не имел доступа к «нормальному, традиционному финансированию».



С.Гупта сказал, что GFG находилась в процессе диверсификации своего глобального финансирования от Greensill. "Намерение состояло в том, чтобы переместить и наш сталелитейный бизнес… Теперь мы должны завершить этот путь".



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