АМКР готов судиться с Госэкоинспекцией из-за хвостохранилища Компания АрселорМиттал выступает с возражением против требований со стороны Государственной экологической инспекции (ГЭИ), говорится в сообщении пресс-службы "АрселорМиттал Кривой Рог".



В компании утверждают, что получили все необходимые разрешения для строительных работ на территории нового хвостохранилища «Третья карта», в том числе от ГАСК и Геокадастра.



"Мы обеспокоены постоянными вмешательствами в нашу производственную деятельность, которую ведем в строгом соответствии с нормами украинского законодательства. Свои интересы и деловую репутацию компания готова защищать в суде", - заявил Артем Филипьев, заместитель генерального директора по правовым вопросам, вопросам взаимодействия с государственными органами и коммуникаций "АрселорМиттал Кривой Рог".



В пресс-службе компании отметили, что "АрселорМиттал Кривой Рог" вынужден уже в третий раз входить в процедуру проведения оценки влияния на окружающую среду, что само по себе не соответствует законодательным нормам.



"Планируемое строительство нового хвостохранилища "Третья карта" признано допустимым со стороны государства еще в апреле 2020 года. Тогда же на основании полученных разрешительных документов предприятие приступило к подготовительным работам в рамках будущего строительства.



На прошлой неделе председатель ГЭИ Андрей Малеваный заявил о требовании прекращения строительства нового хвостохранилища предприятия и подаче искового заявления со стороны инспекции. Претензии ГЭИ основаны на особенностях проведения дополнительной оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства хвостохранилища "Третья карта". В сентябре прошлого года представители Госэкоинспекции провели внеплановую проверку хвостохранилища "Третья карта". В предписании, которое предприятие получило по итогам проверки, ГЭИ допустила ошибку, которая привела к путанице между двумя объектами "АрселорМиттал Кривой Рог", и, соответственно, к юридической неоднозначности выполнения предписания.



В марте 2021 года ГЭИ осуществила еще одну проверку хвостохранилища "Третья карта". Основанием для подачи судебного иска, о котором заявил г-н Малеваный, послужил текст акта по итогам этой проверки. В нем была осуществлена подмена формулировки на другой объект и проведен анализ его выполнения с «выявлением» несуществующих нарушений", - говорится в сообщении пресс-службы, которая добавляет что "АрселорМиттал Кривой Рог" готов вступить в судебный процесс для защиты своих интересов.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



