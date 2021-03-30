Задолженность по выплате заработной платы в Украине выросла на 8,1% Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в феврале 2021 года выросла на 8,1% и к 1 марта составила 3,21 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, сумма задолженности по зарплате на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 годы, на эту же дату составила 165,8 млн грн, передает Интерфакс-Украина.



Как сообщает статведомство, рост задолженности по зарплате в феврале зафиксирован в Луганской (в 2,2 раза), Черновицкой (почти в два раза), Львовской (на 60,6%), Киевской (на 21,4%), Волынской (на 20,2%), Херсонской (на 14,5%), Одесской (на 14,3%), Донецкой (на 13,8%), Николаевской на 12,8%), Днепропетровской (на 10,8%) Закарпатской (на 7,5%), Черкасской и Тернопольской (на 4,4%), Полтавской (на 1,3%), Запорожской (на 0,9%) областях и в Киеве (на 0,8%).



При этом сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Хмельницкой (на 12,5%), Кировоградской (на 10%), Черниговской (на 7,2%), Харьковской (на 4,2%), Ривненской (на 3,1%), Ивано-Франковской (на 1%) и Сумской (на 0,3%) обоастях.



Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в феврале 2021 года задолженность по выплате зарплаты выросла в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 76,5% (до 2,93 млн грн), госуправления, обороны и соцстрахования – на 69,5% (до 13,3 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций – на 27,6% (до 13,48 млн грн), в здравоохранении – на 15,5% (до 61,33 млн грн), на предприятиях промышленности – на 9,7% (до 2,44 млрд грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 8,6% (до 169,86 млн грн), в сельском и лесном хозяйстве – на 7,4% (до 63,77 млн грн), в строительстве – на 4,6% (до 80,04 млн грн), на предприятиях оптовой и розничной торговли – на 4,2% (до 34,57 млн грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 2,9% (до 15,14 млн грн, в образовании – на 2,1% (до 16,42 млн грн).



При этом задолженность по зарплате сократилась в сфере финансовой и страховой деятельности – на 49,3% (до 0,18 млн грн), предоставлении других видов услуг – на 9,8% (до 2,32 млн грн), в сферах временного размещения и организации питания – на 5,6% (до 8, 73 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 4,7% (до 259,23 млн грн), в сфере операций с недвижимостью на 1,2% (до 36,04 млн грн).



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