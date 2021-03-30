На Мадагаскаре возобновил работу японо-корейский рудник Никелевый рудник Ambatovy на Мадагаскаре, остановленный в марте 2020 г. из-за эпидемии коронавируса, возобновил работу после годичного перерыва.



Предприятие находится в собственности японской группы Sumitomo Corp. (54%) и Korea Resources Corp. (KORES) (46%). Как сообщает Sumitomo, во время простоя на руднике проводились ремонтные работы.



Проектная мощность Ambatovy составляет около 50 тыс. т никеля в брикетах в год, но в 2018 г. на нем было получено только 33 тыс. т металла из-за различных технических трудностей. В прошлом году Sumitomo заявляла, что в первом квартале 2021 г. производство составит около 3 тыс. т, но к 2022 г. его мощности будут полностью восстановлены.



Как отмечает S&P Global Platts, пока нет сведений о том, что мадагаскарский комбинат возобновил производство кобальта. По некоторым оценкам, его поставки возобновятся в мае. Ранее Ambatovy выпускал менее 3 тыс. т кобальта в год, но в условиях острого дефицита на этом рынке и такие объемы будут иметь значение.



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