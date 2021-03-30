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Азотные предприятия Фирташа сменили прибыль на убыток

30.03.21 09:50
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Входящие в субхолдинг Ostchem Group DF "Ривнеазот" и черкасский "Азот" завершили 2020 год с крупными убытками после почти таких же прибылей годом ранее.

Это следует из их финансовых показателей, обнародованных в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в связи с созывом 27-28 апреля годовых собраний акционеров, передает Интерфакс-Украина

В частности, чистый убыток "Ривнеазота" составил 4,62 млрд грн после чистой прибыли 4,07 млрд грн в 2019 году, черкасского "Азота" – соответственно 2,796 млрд грн убытка против 2,12 млрд грн прибыли в 2019 году.

В результате накопленный убыток "Ривнеазота" достиг 30,97 млрд грн, черкасского "Азота" – 16,48 млрд грн, а отрицательный собственный капитал – соответственно 29,09 млрд грн и 14,26 млрд грн.

Текущие обязательства "Ривнеазота" к началу этого года составляли 35,43 млрд грн, долгосрочные – 0,43 млрд грн, дебиторская задолженность – 5,1 млрд грн, а активы – 6,77 млрд грн.

Текущие обязательства черкасского "Азота" к началу 2021 года достигли 35,65 млрд грн, долгосрочные – 1,47 млрд грн, дебиторская задолженность – 19,34 млрд грн, а активы – 22,86 млрд грн.

На оба собрания выносятся вопросы о предоставлении предварительного согласия на подтверждение договоров поруки и залога с российским "Газпромбанком", заключенных в 2011-2013 годах.

В азотный субхолдинг Ostchem входят помимо Черкасского "Азота" и "Ривнеазота" "Северодонецкое объединение Азот", а также "Стирол" в оккупированной Горловке (Донецкая облость).

Group DF также консолидирует другие активы бизнесмена Дмитрия Фирташа в газораспределительной, химической, титановой и портовой отраслях, а также в сфере сельского хозяйства и медиа.

МинПром

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