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Австралия рассчитывает продавать руды более чем на 100 млрд долл в год
30.03.21 08:55 , МеталлСервис
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Австралия рассчитывает экспортировать железной руды в текущем финансовом году на рекордную сумму в A$136 млрд. ($103,85 млрд.). В числе причин - восстановление спроса со стороны металлургической отрасли после ограничения производства, вызванного COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные данные.
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