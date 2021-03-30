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Австралия рассчитывает продавать руды более чем на 100 млрд долл в год

30.03.21 08:55 , МеталлСервис
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Австралия рассчитывает экспортировать железной руды в текущем финансовом году на рекордную сумму в A$136 млрд. ($103,85 млрд.). В числе причин - восстановление спроса со стороны металлургической отрасли после ограничения производства, вызванного COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные данные.

Согласно ожиданиям властей Австралии, в течение ближайших пяти лет железорудный экспорт будет приносить стране более A$100 млрд. в год. Данный уровень обеспечат компании BHP Group, Rio Tinto и Fortescue за счёт увеличения отгрузки из региона Pilbara.

Поставки железной руды, как ожидается, вырастут с 900 млн. в 2020-2021 гг. до 1,1 млрд. к 2025-2026 гг.

МинПром

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