ШУ Покровское в апреле введет лаву с запасами 0,5 млн тонн угля Крупнейший в Украине производитель коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), контроль над которым в марте текущего года установила группа "Метинвест", в апреле текущего года в рамках программы развития предприятия введет в эксплуатацию первый с начала года очистной забой - 9 северная "бис" лава блока 10 - с запасами угля 536 тыс. тонн.



Согласно пресс-релизу компании, в январе проходческие коллективы завершили один из важных этапов подготовки – сбойку монтажного ходка девятой северной "бис" лавы блока 10 с конвейерным штреком.



При этом отмечается, что в кратчайшие сроки в сложных горно-геологических условиях проходчики подготовили выработку протяженностью 253 м и выполнили сбойку. После завершения этого этапа работ бригада приступила к проведению 9 северного "бис" конвейерного штрека. Общая протяженность выработки составила более 1,5 км. Для того чтобы выполнить сбойку, коллективам понадобился месяц. Проведение этих работ – важный этап в подготовке девятой северной "бис" лавы блока 10. Завершив подготовку конвейерного штрека, бригады полностью оконтурят выемочный столб лавы и подготовят выработки к началу монтажных работ.



"После проведения сбойки коллективы готовы приступить к новому направлению. Следующим этапом для них станет подготовка выработок для 10 северной "бис" лавы блока 10. Увеличение темпов подготовки горных выработок и показателей добычи угля – наша главная цель и основная задача. Для ее выполнения планируем в этом году ввести в работу семь новых очистных забоев. Чтобы воплотить намеченное, 26 проходческих коллективов шахтоуправления "Покровское", Шахтостроительной компании и подрядных организаций сосредоточили свои силы на подготовке горных выработок", - поясняет заместитель главного инженера ШУ "Покровское" Денис Бондарь, слова которого приводятся в пресс-релизе.



Как сообщалось, шахтоуправление "Покровское" по итогам января-февраля 2021 года нарастило добычу угля на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млн 90,7 тыс. тонн.



В 2020 году предприятие увеличило добычу угля на 22,6% по сравнению с 2019 годом – до 6 млн 131,8 тыс. тонн.



Ш/у "Покровское" - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".



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