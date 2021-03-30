АМКР выплатит 9,6 млрд грн дивидендов Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 740,9 млн грн, тогда как 2019 год завершил с чистым убытком 2,27 млрд грн.



Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 29 апреля, нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 30,12 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.



На собрании акционеры намерены направить на выплату дивидендов по простым акциям 9,61 млрд грн, или 2,49 грн на одну простую именную акцию.



Согласно материалам к собранию акционеров, за прошлый год "ArcelorMittal Кривой Рог" сократил текущие обязательства на 33,3% – до 17,87 млрд грн, долгосрочные – на 5,3%, до 9,6 млрд грн.



В то же время комбинат снизил дебиторскую задолженность на 16% – до 21,64 млрд грн.



Активы "ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020 году снизились на 9,4% – до 88,35 млрд грн, в том числе стоимость основных средств возросла на 8,9% – до 52 млрд грн.



Как сообщалось, Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" завершил 2019 год с убытком 2,3 млрд грн против 9,5 млрд грн чистой прибыли в 2018 году.



При этом в 2019 году "ArcelorMittal Кривой Рог" направил на выплату дивидендов 10,85 млрд грн, или 2,81 грн на одну простую именную акцию. Последний раз до этого дивиденды выплачивались за 2007 год.



"ArcelorMittal Кривой Рог" –- крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.



ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".



Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее - в "ArcelorMittal Кривой Рог".



По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,1283% его акций.



МинПром



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