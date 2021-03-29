Украина может получить шанс активизировать вопрос о присоединении к энергосистеме ЕС Если страны-участницы Евросоюза примут решение поддерживать атомную энергетику, Украина может активизировать вопрос о присоединении к энергетической системе ЕС. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Украинская власть пока только декларирует желание сделать это. Пора от слов переходить к делу и навсегда отказаться от импорта электроэнергии из страны-агрессора", - подчеркнул нардеп.



"Атомную энергетику необходимо включить в экологическую повестку - так считают семь государств Европейского Союза. Это заявление появилось неслучайно. В ЕС идет активная дискуссия об условиях перераспределения финансовых стимулов в процессе становления углеродной нейтральности", - напомним он.



Как известно, Франция, Венгрия, Польша, Чехия, Румыния, Словакия и Словения потребовали не исключать ядерную энергетику из климатической и энергетической политики Евросоюза, и обеспечить "мирный атом" равными условиями доступа к финансированию.



Против поддержки атомной энергетики выступила Германия, которая отказалась от ядерной энергии после катастрофы на Фукусиме, и Австрия. Обе страны акцентируют внимание на потенциально высокой опасности, которую несут в себе АЭС, а также на их крайне низких выбросах СО2. Другими словами, атомная энергетика слишком "чистая" отрасль, чтоб ее поддерживать.



Однако не все страны еврозоны так крепко "стоят на ногах", как Германия. Для них АЭС - едва ли не единственная возможность снизить зависимость от угольной промышленности и уменьшить объем выбросов парниковых газов. Речь идет о странах, находящихся в восточной части ЕС и располагающих развитой сетью атомных станций.



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