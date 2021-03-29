За год госдолг Украины вырос на четверть За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.



Об этом свидетельствуют официальные данные Министерства финансов.



В эквиваленте в иностранной валюте государственный и гарантированный государством долг за указанный период вырос с 83,4 млрд долл до 91,4 млрд долл.



Наибольшую долю в структуре государственного долга Украины по состоянию на 28 февраля занимали внешние обязательства - 1 237 млрд грн. При этом большинство из них сформировано за счет облигаций (651,7 млрд грн) и займов от международных финансовых организаций (434,9 млрд грн).



Внутренний долг практически полностью сформирован из государственных облигаций (ОВГЗ). На них приходится 1 023 млрд грн.



Еще 289,2 млрд грн - это гарантированный правительством долг. То есть, государство обязано вернуть эту сумму только в случае невыплаты по долгам структурами, которые получали кредиты под гарантии правительства. Такими, в частности, являются Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укравтодор.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отрицает рост долга



"По состоянию на начало прошлого года совокупный суверенный долг государства Украины составил 85 млрд долларов. По состоянию на сейчас он в этих же пределах. Плюс-минус миллиард. То есть порядка 86 млрд долларов. Государственный суверенный долг не изменился. Тем более на 25%", - ответил Д.Шмыгаль на вопрос журналиста ЭП.



Д.Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 года.



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