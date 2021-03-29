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НКМЗ изготовил для ДТЭК Павлоградуголь два проходческих комбайна

29.03.21 17:16 , fixygen
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АО "Новокраматорский машиностроительный завод" (НКМЗ, Донецкая обл.), одно из ведущих предприятий тяжелого машиностроения Украины, изготовило для шахт им.Героев космоса и Днепровской (ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь") два проходческих комбайна новой модели с продольно-осевой режущей коронкой.

Согласно сообщению на сайте НКМЗ в настоящее время техника, стоимость которой не разглашается, готовится к отгрузке. В пресс-релизе напоминается, что НКМЗ с 2017 года поставил для шахт ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" 21 комбайн серийной модели П110 (с двумя поперечными режущими коронками), который относится к самой легкой серии и применяется для обработки забоев с твердостью пород до 100 МПа. В то же время новая модель разработана специально для шахт "Павлоградугля", имеющих небольшие сечения выработки – он меньших габаритов и может использоваться в выработках сечением 7-25 кв. м.

Пресс-служба также сообщает, что новым направлением сотрудничества с ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" будет капитальный ремонт выработавших ресурс поставленных НКМЗ ранее серийных проходческих комбайнов П110. НКМЗ специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок. Как сообщалось, в 2020 году завод увеличил чистую прибыль более чем вдвое по сравнению с 2019 годом – до 1,44 млрд грн.

МинПром

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